Battlefield 2042: Multiplayer-Shooter wird in den EA Play-Dienst aufgenommen

Wie Electronic Arts bekannt gab, wird der Multiplayer-Shooter "Battlefield 2042" in den Abo-Dienst EA Play aufgenommen. Einen konkreten Termin nannte der Publisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass die Aufnahme in EA Play zu Beginn der dritten Season erfolgen wird.

"Battlefield 2042" findet den Weg in den EA Play-Service.

Aller Rückschläge zum Launch und der mitunter enttäuschenden Nutzerzahlen der vergangenen Monate zum Trotz wird der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Um die Spielerzahlen zu stabilisieren und „Battlefield 2042“ neuen Zielgruppen zugänglich zu machen, entschlossen sich Electronic Arts und DICE laut einer aktuellen Mitteilung an die Community dazu, den Multiplayer-Shooter in den Abo-Dienst EA Play aufzunehmen. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings nicht genannt. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass die Aufnahme in den EA Play-Service mit dem Launch der dritten Season erfolgen wird.

Diese startet nach dem aktuellen Stand der Dinge Ende November.

Kostenlose Trial-Phase für alle angekündigt

Bei der Aufnahme von „Battlefield 2042“ in EA Play wird es laut offiziellen Angaben nicht bleiben. Stattdessen wurde heute eine kostenlose Trial-Phase angekündigt, die allen interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit bieten wird, den Multiplayer-Shooter kostenlos in Augenschein zu nehmen.

Auf den PlayStation-Plattformen findet die Gratis-Trial zu „Battlefield 2042“ vom 16. Dezember 2022 um 17 Uhr unserer Zeit bis zum 23. Dezember 2022 um 17 Uhr statt. Zu den Inhalten, die in der kostenlosen Probefassung geboren werden, gehören unter anderem 13 Spezialisten und 15 unterschiedliche Karten.

„Battlefield 2042“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

