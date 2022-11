Need for Speed Unbound: Video stellt den Mercedes 190 E von A$AP Rocky vor

Need for Speed Unbound:

Während der Launch von "Need for Speed Unbound" nur noch zwei Wochen auf sich warten lässt, wird in einem Video eines der Fahrzeuge vorgestellt, die Spieler im Criterion-Racer antreffen können.

Electronic Arts hat ein weiteres Promo-Video zu „Need for Speed Unbound“ veröffentlicht. Es lässt einen Blick auf den Mercedes 190 E werfen. Allerdings gewährt der Publisher nur einen kurzen Blick auf das Ingame-Fahrzeug. Vielmehr umkreist der Rapper A$AP Rocky ein Exemplar aus der realen Welt.

Der Mercedes 190 E ist in „Need for Speed Unbound“ Teil eines Takeover-Events, in dem sich Spieler mit einem wiederholbaren Präzisionsfahrmodus beschäftigen können. Dabei gilt es, A$AP Rocky zu schlagen, um seinen Wagen zurück zu ihrem Stützpunkt zu bringen.

Zudem sind A$AP Rocky und sein Team laut Electronic Arts für den Soundtrack von „Need for Speed Unbound“ verantwortlich, auf dem internationale Musiker aus der Welt der elektronischen Musik und des Hip-Hop vertreten sind.

Weitere Markenpartnerschaften

Schon im Laufe der Woche berichteten wir von einer weiteren Markenpartnerschaft. So hat sich Electronic Arts mit dem Modehaus Balmain zusammengetan, das im Spiel mit einigen Inhalten vertreten sein wird. Ebenfalls ist die Skate- und Streetwear-Marke Palace Skateboards mit an Bord, sodass „Need for Speed Unbound“ zunehmend zu einer rollenden Werbetafel wird.

Selbst erleben können Spieler das Ganze in rund zwei Wochen: „Need for Speed Unbound“ erscheint am 2. Dezember 2022 für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC. Kunden, die knapp 90 Euro in die Palace Edition investieren, können drei Tage früher loslegen.

Weitere Meldungen zu Need for Speed Unbound:

Die Palace Edition von „Need for Speed Unbound“ umfasst neben dem Vorabzugang auch einige zusätzliche Fahrzeuge. Dazu gehören der Mercedes-AMG GT Black Series 2020, der Volkswagen Golf GTI 1976, der BMW M3 Evolution II E30 1988 sowie der Mercedes-AMG G 63 2017. Einen Trailer zur erweiterten Edition könnt ihr euch hier anschauen.

Nachfolgend der Trailer zum gepimpten Mercedes 190 E:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Need for Speed Unbound.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren