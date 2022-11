Saints Row: November-Update „Bright Future“ mit über 200 Verbesserungen steht bereit

Zur Enttäuschung der Community hatte der im August veröffentlichte Reboot der Open-World-Serie „Saints Row“ zum Launch mit diversen technischen und spielerischen Fehlern zu kämpfen, die sich auch in den internationalen Reviews niederschlugen.

Im vergangenen Monat kündigten die Entwickler von Volition ein umfangreiches Update an, das unter dem Namen „Bright Future“ ab sofort bereit steht und das Schicksal des „Saints Row“-Reboots noch einmal zum Guten wenden soll. Versprochen werden nicht weniger als 200 Anpassungen und Optimierungen, mit denen in verschiedenen Bereichen für eine rundere Spielerfahrung gesorgt werden soll.

Beispielsweise wurde laut offiziellen Angaben der Coop-Modus optimiert, der bisher mit Problemen wie Verbindungsabbrüchen, falsch zugewiesenen Spielern oder einer fehlerhaften Mini-Map zu kämpfen hatte.

Der Changelog liefert euch alle Details

Auf Basis des Community-Feedbacks wurden zudem Anpassungen an den verschiedenen Spielmechaniken vorgenommen. So wurde nicht nur am Balancing der Kämpfe gefeilt. Zudem werden Herausforderungen und Sammelobjekte endlich korrekt getrackt, es gibt mehr Lagerraum und auch die Unterstützung der DualSense-Unterstützung kehrt mit dem umfangreichen „Bright Future“-Update zurück.

Weitere Optimierungen betreffen laut den Entwicklern von Volition die Zielmechaniken der verschiedenen Waffen. Auch die Waffen-Ultimate-Herausforderungen wurden vereinfacht, während die Waffen-Ultimates sofort nach ihrem Abschluss freigeschaltet werden. Abgerundet wird das Update von zahlreichen weiteren Anpassungen und Bigfixes, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

„Saints Row“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

