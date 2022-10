Saints Row: Spielerzahlen erreichen den ersten Meilenstein – Entwickler bedanken sich

In einer aktuellen Mitteilung an die Community gaben die Entwickler von Volition bekannt, dass die Spielerzahlen des Open-World-Action-Titels "Saints Row" den ersten Meilenstein erreichten. Gleichzeitig nutzte das Studio die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung zu bedanken.

Im August dieses Jahres veröffentlichten die Entwickler von Volition den Reboot zur „Saints Row“-Reihe, der von den Kritikern und Spielern beziehungsweise Spielerinnen durchwachsen aufgenommen wurde.

Vor allem die mitunter recht generischen Missionen und die diversen technischen Probleme sorgten dafür, dass sich die PlayStation 5-Version von „Saints Row“ auf Metacritic bei einer enttäuschenden Durchschnittswertung von gerade einmal 62 Prozent einpendelte. Wie die Verantwortlichen von Volition in einer Mitteilung an die Community bestätigten, erreichte der Reboot trotz der durchschnittlichen Reviews den ersten großen Meilenstein in Form von einer Million Spieler beziehungsweise Spielerinnen.

Im Zuge des Statements nutzte das Studio die Gelegenheit, um sich für die Unterstützung der Community zu bedanken.

Volition arbeitet an einem großen Update

„Während wir im Stillen hinter den Kulissen gearbeitet haben, hat jeder bei Volition eure Reaktion auf das Spiel verfolgt, und wir möchten euch für euren Enthusiasmus, eure Unterstützung und euer Feedback danken“, führten die Entwickler aus. Wie wir bereits gestern berichtet haben, wird bei Volition aktuell an einem umfangreichen Update zu „Saints Row“ gearbeitet, bei dem das Studio das Feedback der Spieler beziehungsweise Spielerinnen berücksichtigen möchte.

Versprochen werden nicht weniger als 200 Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen, mit denen die Macher von Volition für eine rundere Spielerfahrung sorgen möchten. Erst nachdem die gröbsten Fehler behoben und die technischen Probleme aus der Welt geschafft wurden, sollen die Arbeiten an neuen Features aufgenommen werden.

„Saints Row“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

