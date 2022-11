AEW Fight Forever: Gameplay-Präsentation am Wochenende angekündigt

Nachdem die japanischen Entwickler von Yukes in der Vergangenheit für zahlreiche Wrestling-Titel auf Basis der WWE-Marke verantwortlich waren, arbeitet das Studio derzeit an „AEW: Fight Forever“.

Aufgrund des nicht mehr ganz so hohen Budgets wird sich das neue Projekt von Yukes etwas arcadelastiger spielen als noch die letzten WWE-Titel. Auch im grafischen Bereich nimmt das Studio laut eigenen Angaben bewusst Abstand von einem realistischen Look. Nachdem im Sommer ein erstes umfangreiches Gameplay-Video zur Verfügung gestellt wurde, das ein Match zwischen den beiden AEW-Athleten Kenny Omega und Adam Cole zeigte, wurde jetzt die nächste Gameplay-Präsentation von „AEW: Fight Forever“ angekündigt.

Diese erfolgt im Rahmen des PPV-Events „AEW Full Gear 2022“, das am Sonntag, den 20. November 2022 um 2 Uhr Nachts unserer Zeit starten wird.

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert „AEW: Fight Forever“ nostalgisches Arcade-Wrestling-Feeling mit innovativen „All Elite Wrestling“-Finishern und offensiven Moves, die für reichlich Action auf dem Bildschirm sorgen sollen. Zu den weiteren Features des Titels wird ausgeführt:

„AEW: Fight Forever“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch in Entwicklung.

This #AEWFightForever reveal at #AEWFullGear is going to be LIGHTS OUT! 💥

Tune in this Saturday, November 19th

LIVE on PPV @ 8pm ET / 5pm PT across all major providers!#AEWGames pic.twitter.com/9ZliCkTo9R

— AEW Games (@AEWGames) November 17, 2022