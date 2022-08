AEW Fight Forever: Video zeigt ein komplettes Match zwischen Kenny Omega & Adam Cole

Nachdem die japanischen Entwickler von Yukes in der Vergangenheit für zahlreiche WWE-Titel verantwortlich waren, arbeitet das Studio derzeit an „AEW: Fight Forever“.

Der Wrestling-Titel wird in Zusammenarbeit mit dem Publisher THQ Nordic veröffentlicht und zeigt sich heute in einem rund zehnminütigen Gameplay-Video. Dieses ermöglicht euch einen ausführlichen Blick auf das Geschehen im Ring und präsentiert euch ein Match zwischen den beiden Wrestlern Kenny Omega und Adam Cole. Wie das frisch veröffentlichte Video verdeutlicht, nahmen die Entwickler von Yukes bei den Arbeiten an „AEW: Fight Forever“ Abstand vom realistischen Look der WWE-Titel und setzen dieses Mal auf einen farbenfroheren Grafikstil.

„AEW: Fight Forever“ befindet sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und wird laut offiziellen Angaben mit diversen Modi und Features punkten.

Die Gameplay-Features in der Übersicht

Kombiniert nostalgisches Arcade-Wrestling-Feeling mit innovativen All Elite Wrestling-Finishern und offensiven Moves

Die Liste der Talente vereint die größten Legenden, um brandneue, hochfliegende AEW-Stars in den Ring zu verfrachten

Einzel, Tag-Team, 3-Way, 4-Way, Leiter, Casino-Battle-Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barbed Wire Death und Online-Koop-Multiplayer-Matches

Tag-Team-Matches bieten eine Abfolge von bestimmten Team-Manövern, die mit einfachen Befehlen ausgeführt werden

Einen konkreten Releasetermin bekam „AEW: Fight Forever“ bisher nicht spendiert.

