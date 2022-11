Deutschland-Charts: Die 20 erfolgreichsten Spiele im Oktober 2022

In Zusammenarbeit mit GfK Entertainment stellten Game, der Verband der deutschen Spielebranche, die hiesigen Software-Charts des Monats Oktober 2022 bereit. Auch wenn "Call of Duty: Modern Warfare 2" einen erfolgreichen Launch feierte, gelang es "FIFA 23" im vergangenen Monat, die Spitzenposition der deutschen Software-Charts zu verteidigen.

Auch im vergangenen Monat wurden in Deutschland natürlich reichlich Videospiele verkauft. Doch welche Titel waren im Oktober 2022 am erfolgreichsten?

Diese Frage beantworten uns die offiziellen Software-Charts aus dem vergangenen Monat, die von GfK Entertainment und Game, dem Verband der deutschen Videospielbranche, zur Verfügung gestellt wurden. Den Spitzenplatz nahm auch im vergangenen Monat EAs Fußball-Simulation „FIFA 23“ ein, die den ersten Platz erfolgreich gegen einen namhaften Neueinsteiger verteidigte.

Die Rede ist von Infinity Wards Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“, der in Deutschland einen erfolgreichen Start hinlegte und sich in den ersten drei Tagen mehr als 500.000 Mal verkaufe. Dadurch erhielt „Modern Warfare 2“ den „Game Sales Awards Sonderpreis“.

Weitere Neueinsteiger in den Top 20

Die weiteren Plätze werden von Nintendos Switch dominiert. Während sich der Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ im Oktober 2022 auf dem dritten Platz wiederfand, landete der farbenfrohe Multiplayer-Shooter „Splatoon 3“ auf dem vierten Rang. Gefolgt von einem weiteren Neueinsteiger in Form des Strategie-Titels „Mario + Rabbits: Sparks of Hope“ und der sportlichen Minispielsammlung „Nintendo Switch Sports“.

Zu den weiteren Neueinsteigern der deutschen Software-Charts im Oktober 2022 gehören das Switch-exklusive Action-Feuerwerk „Bayonetta 3“ auf dem zehnten Platz, das düstere Action-Rollenspiel „Gotham Knights“ auf Rang 12 sowie das von den Asobo Studios entwickelte Action-Adventure „A Plague Tale: Requiem“, das auf dem 17. Platz in die Charts einstieg.

Related Posts

Anbei die kompletten Top 20 des vergangenen Monats, bei denen lediglich die Verkaufszahlen über den deutschen Einzelhandel berücksichtigt wurden.

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren