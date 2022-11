UK-Charts: Pokémon stürmen die Spitze – Überschaubarer Start für The Devil In Me

Wenig überraschend sicherten sich die beiden neuen "Pokémon"-Abenteuer "Violet" beziehungsweise "Scarlet" in der vergangenen Woche die Spitze der britischen Software-Charts. Einen überschaubaren Start legte hingegen "The Dark Pictures: The Devil In Me" hin.

Pünktlich zum Start in die neue Woche versorgten uns die Marktforscher von GfK und GamesIndustry.biz mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, bei denen wie gehabt nur die Verkaufszahlen über den britischen Einzelhandel berücksichtigt werden.

Wie nicht anders zu erwarten war, feierten die beiden Rollenspiele „Pokémon Violet“ beziehungsweise „Pokémon Scarlet“ einen erfolgreichen Launch. Zusammengerechnet verkauften sich die beiden „Pokémon“-Abenteuer in der ersten Verkaufswoche sogar besser als der bisherige Spitzenreiter „FIFA 23“. Zudem haben wir es laut GfK mit dem zweitstärksten Start der Reihe seit „Pokémon Sonne“ und „Pokémon Mond“ zu tun, die im Jahr 2016 erschienen und damals von der Popularität von „Pokémon Go“ profitierten.

Während die „Violet“-Version 52 Prozent des Umsatzes ausmachte, steuerten „Scarlet“ 42 Prozent und das Dual-Bundle, das beide Versionen enthält, sechs Prozent bei. „God of War: Ragnarök“ musste in der am 20. November 2022 zu Ende gegangenen Verkaufswoche den Platz an der Spitze räumen und fand sich mit Verkaufszahlen, die gegenüber der Vorwoche um 73 Prozent einbrachen, auf dem vierten Platz wieder.

Den Sprung in die Top 10 verpasste das ebenfalls in der vergangenen Woche veröffentlichte Horror-Abenteuer „The Dark Pictures: The Devil In Me“, das sich zur Markteinführung in Großbritannien zwar etwas besser verkaufte als der Vorgänger, in der Launch-Woche jedoch nicht über Platz 16 hinauskam.

Anbei die Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche (nur Retail-Zahlen)

1. Pokémon Violet

2. Pokémon Scarlet

3. FIFA 23

4. God of War: Ragnarök

5. Call of Duty: Modern Warfare 2

6. Pokémon Scarlet und Violet: Dual Pack

7. Horizon: Forbidden West

8. Mario Kart 8: Deluxe

9. Nintendo Switch Sports

10. Sonic Frontiers

Quelle: GamesIndustry.biz

