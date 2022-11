Overwatch 2: Double-XP-Wochenende in Aussicht und Gratis-Intros bis Samstag

Die erste Season von „Overwatch 2“ nähert sich langsam dem Ende. Damit ihr zum Abschluss nochmal ordentlich Erfahrungspunkte abstauben könnt, startet am morgigen Donnerstag ein Double-XP-Wochenende. Bis Montag (28. November) habt ihr dann Zeit, um im Battle Pass nochmal ordentlich voranzuschreiten.

Des Weiteren könnt ihr bis Samstag (26. November) kostenlose Intros abstauben. Loggt euch bis dahin einfach ins Spiel ein, um ein Highlight-Intro von Junker Queen zu erhalten. Danach habt ihr bis zum 2. Dezember Zeit, ein Intro von Kiriko zu ergattern. Schon in den letzten Tagen verschenkte Blizzard ein Intro zu Sojourn, das seit Montag aber nicht mehr erhältlich ist.

Inhalte der zweiten Season werden bald vorgestellt

Bis zum Start von Season Two vergehen noch knapp zwei Wochen: Am 6. Dezember geht der noch junge Helden-Shooter in die zweite Runde. Die neuen Inhalte und Verbesserungen werden aber schon am 29. November vorgestellt.

Bisher wissen wir schon, dass mit Ramattra ein neuer Tank ins Spiel kommt. Ein Gameplay-Trailer zu diesem Held folgt diesen Samstag. Auch eine neue Map wird Blizzard im Vorfeld vorstellen, und zwar am 2. Dezember.

Am 4. Oktober ist „Overwatch 2“ für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erschienen. Im Gegensatz zum Vorgänger handelt es sich um einen Free-2-Play-Ableger, weshalb auf allen Plattformen kostenlos gespielt werden darf.

