Atelier Ryza 3: Zweiter Trailer und 18 Minuten Gameplay zum kommenden Rollenspiel

Das Japano-Rollenspiel "Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key" hat sowohl einen neuen Trailer als auch ausführliches Gameplay erhalten, die uns bereits in das im Februar erscheinende Abenteuer eintauchen lassen.

Im kommenden Februar werden Koei Tecmo und Gust das Japano-Rollenspiel „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ auf den Markt bringen. Da dies nicht mehr allzu weit entfernt ist, haben die Verantwortlichen einen zweiten Trailer sowie 18 Minuten Gameplay aus der Nintendo Switch-Version veröffentlicht.

Rettet eure Insel!

In „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ leben Ryza und ihre Freunde auf der Insel Kurken. Doch plötzlich taucht eine mysteriöse Inselgruppe in den nahen Gewässern auf, weswegen sich die Gruppe auf ein letztes Abenteuer rund um die „Wurzeln der Alchemie“ begeben.

Ihr werdet euch auf ein riesiges offenes Feld begeben, das aus mehreren Karten besteht, die nahtlos miteinander verbunden sind. Auf eurer Reise werdet ihr auch verschiedene Arten von Schlüsseln erhalten, die in verschiedenen Momenten eingesetzt werden können. Somit entscheidet ihr, ob ihr sie bei der Erforschung, der Synthese ode dem Kampf nutzt. Selbstverständlich wird jeder Schlissel auch einen anderen Effekt mit sich bringen.

Zudem werdet ihr mit einer großen Gruppe unterwegs sein. Insgesamt 11 Partymitglieder, die sowohl aus früheren Spielen bekannt sein können als auch komplett neu auftauchen, werden euch auf der Reise begleiten.

„Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ wird am 24. Februar 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC erscheinen.

