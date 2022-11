Marvel’s Avengers: Trailer präsentiert euch die Hintergrundgeschichte des Winter Soldier

In wenigen Tagen hält mit dem Winter Soldier ein weiterer spielbarer Held Einzug in den Multiplayer-Action-Titel "Marvel’s Avengers". In einem frisch veröffentlichten Trailer gehen die Entwickler von Crystal Dynamics auf die Hintergrundgeschichte des Neuzugangs ein.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, bekommt der Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ in der nächsten Woche ein umfangreiches neues Content-Update spendiert.

Dieses hebt den Titel aus dem Hause Crystal Dynamics auf die Version 2.7 und bringt mit dem Winter Soldier alias Bucky Barnes einen neuen spielbaren Charakter mit sich. Um euch den Neuzugang näherzubringen, stellten die Entwickler kurz vor dem Release des Updates 2.7 einen neuen Trailer bereit, in dem auf die Hintergrundgeschichte des Winter Soldier eingegangen wird.

Darüber hinaus warten Details und Eindrücke zu seinen Fähigkeiten im Kampf.

Eine Missionskette, neue Endgame-Inhalte und mehr

Begleitet wird die Veröffentlichung von Winter Soldier natürlich wie gehabt von einer Missionskette, in der ihr die traumatische Vergangenheit des neuen Charakters aufarbeitet und sein ikonisches Outfit freischaltet. Zu den weiteren Inhalten, denen das am 29. November 2022 erscheinende Content-Update den Weg in „Marvel’s Avengers“ ebnet, gehört eine neue Endgame-Herausforderung in Form der Omega-Level-Bedrohung im Klonlabor von AIM.

Um an der neuen Herausforderung für vier Spieler oder Spielerinnen teilzunehmen, müsst ihr das Power-Level 175 erreicht haben. Wird die neue Omega-Level-Bedrohung erfolgreich abgeschlossen, warten neue und vor allem höherstufige Ausrüstung als Belohnung. Den Schlusspunkt unter das Content-Update 2.7 setzt eine Erhöhung des Power-Levels auf 185.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

