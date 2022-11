Gotham Knights: Heroic Assault startet heute Nachmittag

In einer kurzen Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler von WB Games Montreal darauf hin, dass der kooperative "Heroic Assault"-Modus zu "Gotham Knights" heute Nachmittag an den Start geht. Besitzer des Spiels können das entsprechende Update ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Wenige Tage vor dem Release des Action-Rollenspiels im vergangenen Monat räumten die Entwickler von WB Games Montreal ein, dass der „Hero Assault“-Modus von „Gotham Knights“ erst nach dem Release erscheinen wird.

In einem Tweet an die Community erinnerte das kanadische Entwicklerstudio noch einmal daran, dass „Heroic Assault“ am heutigen Dienstag um 8 Uhr pazifischer Zeit freigeschaltet wird. In Deutschland wird der Modus ab 17 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen. Alle Besitzer von „Gotham Knights“ können das entsprechende Update ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Spielerisch haben wir es bei „Heroic Assault“ mit einem kooperativen Modus für vier Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu tun.

Sichert euch exklusive Belohnungen

Der „Heroic Assault“-Modus setzt sich aus insgesamt 30 Levels zusammen, in denen ihr euch mit euren Teammitgliedern immer stärker werdenden Gegnerhorden stellt und versucht, vorgegebene Ziele beziehungsweise Missionen abzuschließen. In Aussicht gestellt werden uns verschiedene exklusive Belohnungen, zu denen bisher allerdings keine konkreten Details genannt wurden. Wir können aber wohl von klassischen Belohnungen wie neuen Outfits und mehr ausgehen.

Mit der Kampagne beziehungsweise der Geschichte von „Gotham Knights“ hat der „Heroic Assault“-Modus übrigens nichts zu tun. Stattdessen wurde dieser bewusst außerhalb der Kampagne angesiedelt. „Gotham Knights“ ist für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erhältlich und versetzt euch in die Rolle der vier Helden Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood, mit denen ihr auf den Straßen von Gotham City für Recht und Ordnung sorgt.

Was technisch wie spielerisch geboten wird, verraten wir euch in unserem ausführlichen Review.

A challenger from the stars arrives in Gotham tomorrow. Don’t miss the free update for Heroic Assault tomorrow at 8AM PT. #GothamKnights pic.twitter.com/UD4xt5di3j — Gotham Knights (@GothamKnights) November 28, 2022

