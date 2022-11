Genshin Impact: Trailer zum kommenden Sammelkartenspiel veröffentlicht

Die Entwickler von „Genshin Impact“ hatten bereits Ende September ein neues Feature für das beliebte Spiel angekündigt. Mit „Genius Invokation“ soll das Gacha-Game einen neuen, permanenten Spielmodus erhalten. Dabei handelt es sich um ein Sammelkartenspiel, bei denen die Nutzer gegen verschiedene NPCs oder gegen ihre Freunde antreten können. Ein neuer Trailer zeigt das TCG nun in Aktion.

Neues Kartenspiel kommt mit Version 3.3 ins Spiel

Das neue TCG kommt mit Version 3.3 zu „Genshin Impact“. Auf den neuen Patch müssen die Spieler gar nicht mehr so lange warten, denn am 7. Dezember ist es schon so weit. Neben dem Sammelkartenspiel erwartet die Nutzer auch der neue Fünf-Sterne-Charakter Wanderer (Scaramouche) sowie der neue Vier-Sterne-Charakter Faruzan. Die beiden bereits bekannten Figuren Arataki Itto und Raiden Shogun werden in Phase eins und Phase zwei des Updates einen Rerun erhalten.

Den Entwicklern zufolge sollen sich viele der NPCs in „Genshin Impact“ gerne zu einer Partie „Genius Invokation“ hinreißen lassen. Zudem können auch Freunde zu dem Kartenspiel eingeladen werden, wobei in PvP-Situationen keine Belohnungen verdient werden sollen. Die Karten für das Spiel sollen die Spieler über das Gameplay erhalten. Diese werden nicht dem Gacha-System unterliegen.

Mehr zum Thema:

Bei dem TCG treten die Spieler mit drei Heldenkarten gegen die gegnerischen drei Helden an. Dabei stehen verschiedene Charaktere als Karten zur Verfügung, wie etwa Diluc, Keqing, Kamisato Ayaka oder Collei. Weitere Karten werden als Unterstützung hinzugezogen, wie Katherine oder der beliebte Event-Charakter Liben, der derzeit wieder in „Genshin Impact“ zu finden ist.

