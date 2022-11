Goodbye Volcano High: Erneut verschoben, dafür gibt’s einen Teaser-Trailer

"Goodbye Volcano High" ist ein handlungsbasiertes Adventure, das an Visual Novels erinnert.

Zuletzt berichteten wir im August 2021 über „Goodbye Volcano High“. Jetzt, 15 Monate später, gibt es endlich ein neues Lebenszeichen zum cinematischen Abenteuer. Heute veröffentlichte Ko_Op nämlich einen Teaser-Trailer, der erste Gameplay-Szenen zeigt.

Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht: Ein weiteres Mal muss das Adventure verschoben, dieses Mal auf Sommer 2023. Ursprünglich sollte das Indie-Spiel schon 2021 auf den Markt kommen. Doch die Corona-Pandemie und andere Faktoren führten zu einer Verzögerung, weshalb der Release 2022 erfolgen sollte. Nun ist klar, dass auch dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden kann.

Entwicklerteam noch nicht zufrieden

Mittels einer Pressemeldung bezog Ko_Op dazu Stellung: „Uns liegt dieses Spiel und die Geschichte, die wir erzählen, sehr am Herzen und wir wollen etwas abliefern, das dem entspricht, was wir uns immer vorgestellt haben. Das ist es, was ihr verdient habt! Wir verstehen, dass diese Verzögerung enttäuschend sein könnte, aber wir sind zuversichtlich, dass dies die richtige Entscheidung ist und dass sich das Warten lohnen wird.“

„Goodbye Volcano High“ Wurde auf dem PS5-Reveal-Event im Juni 2020 vorgestellt:

Im Mittelpunkt stehen menschenähnliche Dinosaurier, die das Ende einer Ära miterleben. Die Entwickler versprechen eine emotionale Geschichte, die sich um persönliches Wachstum, Akzeptanz und die Kraft der Gemeinschaft dreht. Wie die Handlung verläuft, kann der Spieler durch eigene Entscheidungen beeinflussen.

Das Gameplay kombiniert cinematische Narrative-Elemente und Visual-Novel-Mechaniken. Es lassen sich Beziehungen aufbauen, Songs komponieren und Minispiele spielen.

