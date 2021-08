Goodbye Volcano High: Auch wegen COVID-19 – Release des Adventures auf 2022 verschoben

"Goodbye Volcano High" verschiebt sich auf 2022.

Eigentlich sollte das von Ko_Op entwickelte cineastische Adventure „Goodbye Volcano High“ noch in diesem Jahr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Nachdem es um das interessante Projekt in den vergangenen Wochen und Monaten recht still wurde, kam es nun, wie es eigentlich kommen musste. Im Rahmen einer aktuellen Mitteilung lieferten uns die Macher von Ko_Op ein Status-Update zu „Goodbye Volcano High“ und wiesen darauf hin, dass aus der Veröffentlichung in diesem Jahr nichts mehr wird. Stattdessen benötigt das Adventure noch etwas mehr Entwicklungszeit und ist nun für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen.

Mehrere Faktoren führten zur Verschiebung

Laut den Verantwortlichen von Ko_Op führten mehrere Faktoren zur Verschiebung von „Goodbye Volcano High“ auf das kommende Jahr. Unter anderem wurden COVID-19-bedingte Einschränkungen und Verzögerungen für die aktuelle Entwicklung verantwortlich gemacht. Doch auch Anpassungen am Spiel sorgten im Endeffekt dafür, dass das Adventure später als ursprünglich geplant erscheint.

Zum Thema: Goodbye Volcano High: Filmreifes Adventure erscheint nächstes Jahr für PS4 und PS5

„Zusätzlich zu den globalen Ereignissen im Jahr 2020 haben wir die Handlung unseres Spiels neu gestartet. Diese beiden Faktoren haben unseren Release-Zeitplan verzögert. Wir machen also eine Ankündigung, von der wir sicher sind, dass sie jetzt erwartet wird: Goodbye Volcano High wird ein 2022-Titel sein, kein 2021“, so die Entwickler.

Und weiter: „Es war aus vielen Gründen ein wirklich hartes Jahr, und die geistige und körperliche Gesundheit des Teams muss an erster Stelle stehen. Wir wollen nicht crunchen und uns nicht in Stresssituationen begeben, um das Spiel bis 2021 fertigzustellen, wenn wir uns auch etwas mehr Zeit nehmen können.“

Quelle: Twinfinite

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Goodbye Volcano High