Wild Hearts: Enthüllung eines neuen Kemono auf den The Game Awards 2022

Über fehlenden Nachschub werden sich Anhänger zünftiger Monsterjagden in den kommenden Monaten sicherlich nicht beschweren können. Schließlich findet im Januar 2023 zum einen Capcoms „Monster Hunter: Rise“ den Weg auf die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Nur wenige Wochen später folgt das Action-Rollenspiel „Wild Hearts“, das bei den „Dynasty Warriors“-Machern von Omega Force entsteht und sich spielerisch mehr als offensichtlich an bekannten Vorbildern wie „Monster Hunter“ anlehnt. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns auf den The Game Awards 2022 heute Nacht (ab 1:30 Uhr deutscher Zeit) auf die Enthüllung eines weiteren Kemono freuen.

Bei den Kemono handelt es sich um mächtige Monster, die die Welt von „Wild Hearts“ bedrohen und von euch erjagt werden müssen.

„Wild Hearts“ wird es euch ermöglichen, euch den Gefahren und Kemono wahlweise alleine oder kooperativ mit Freunden zu stellen. Geht es nach dem US-Publisher Electronic Arts, der das Action-Rollenspiel in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo Games auf den Markt bringen wird, dann wird alles geboten, um neben neuen Spielern beziehungsweise Spielerinnen auch Fans der „Monster Hunter“-Reihe zufriedenzustellen.

„Das Monsterjäger-Genre ist ein relativ neues Genre. Es explodierte. Es ist reif für Innovation, Kreativität und Expansion, und wir sehen, dass das Team all die Dinge tut, die die Community in diesem Genre verlangt. Und die Resonanz war bisher sehr sehr stark“, kommentierte EA-CEO Andrew Wilson das bisherige Feedback zu „Wild Hearts“.

Weitere Meldungen zu Wild Hearts:

„Wild Hearts“ erscheint am 17. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

You’ve met Deathstalker. But the winds say a new Kemono will soon arrive. 🍃

Tune in to #TheGameAwards on Dec. 8 at 4:30pm PT and meet your new foe! pic.twitter.com/8md1F7nAP1

— WILD HEARTS (@playWildHearts) December 7, 2022