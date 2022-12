Atomic Heart: Actionreicher Trailer zu den Game Awards und Vorbestellung möglich

Das im Februar des kommenden Jahres erscheinende "Atomic Heart" zeigt sich in einem neuen Trailer. Zudem kann der Titel mittlerweile in drei Editions vorbestellt werden.

Auch „Atomic Heart“ gehört zu den Spielen, die sich auf den Game Awards blicken ließen. Der Release-Termin musste nicht mehr enthüllt werden, denn dieser steht seit einiger Zeit fest. Allerdings brachten die Entwickler von Mundfish einen neuen Trailer in den Umlauf, der einen Blick auf das „sowjetische BioShock“ werfen lässt. Angeschaut werden kann der Clip unterhalb dieser Zeilen.

Veröffentlicht wird „Atomic Heart“ in drei Versionen, die allesamt im PlayStation Store verfügbar sind. Dazu gehören:

Die Standard Edition mit dem Hauptspiel.

mit dem Hauptspiel. Die Gold Edition mit dem Hauptspiel und dem Atomic Pass.

mit dem Hauptspiel und dem Atomic Pass. Die Premium Edition mit dem Hauptspiel, dem Atomic Pass, einem exklusiven digitalen Artbook und einigen Extra-Cosmetics.

Der Atomic Pass soll das Grundspiel um vier DLCs erweitern, die Zugang zu neuen Gebieten und Laboren sowie Zugriff auf neue Waffen, neue Gegner und Bosse beinhalten.

Günstig sind die Editions allerdings nicht. Schon die Standardversion schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Für 99,99 Euro können Spieler die Gold Edition erwerben und in die Premium Edition fließen 109,99 Euro. Vorbesteller werden mit besonderen Waffenskins belohnt. Doch erst die bald erscheinenden Tests werden verraten, ob es gut investiertes Geld ist.

„Atomic Heart“ versetzt die Spieler in eine alternative Version der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Roboter sind in diesem Szenario zur Realität geworden und leben mit den Menschen in Harmonie. Als plötzlich eine Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente gestoppt werden… natürlich mit reichlich Waffeneinsatz.

Das First-Person-Action-RPG „Atomic Heart“ erscheint am 21. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Den Vertrieb in westlichen Ländern übernimmt der Publisher Focus Entertainment. Nachfolgend steht der neuste Trailer zum Spiel zur Ansicht bereit:

