Atomic Heart: Video stellt Loot-System, Fortschritt und Zerstörung vor

Nachdem „Atomic Heart“ eine Weile in der Versenkung verschwunden war und Befürchtungen aufkamen, dass die Entwicklung aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Osteuropa ins Stocken geraten sein könnte, zeigen neuste Bemühungen, dass sich die Entwickler von Mundfish auf die kürzlich für Februar 2023 angekündigte Veröffentlichung des Shooters vorbereiten.

Hilfreiche Maschinen werden zur Gefahr

Ein Teil der anlaufenden Marketingkampagne ist ein neues Video, das in Partnerschaft mit IGN veröffentlicht wurde und weitere Elemente von „Atomic Hearts“ vorstellt. Diesmal widmet sich der Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, dem Loot-System und stellt die Zerstörungsmechanismen vor. Erklärt werden diese Features anhand eines rund drei Minuten langen Gameplay-Clips.

In „Atomic Heart“ spielen Maschinen eine große Rolle, wobei die Handlung einer alternativen Version der Sowjetunion folgt, in der die mechanischen Helfer Arbeitskräfte ersetzen sollten. Allerdings entwickelten sie mit der Zeit offensichtlich ein Eigenleben und wurden am Ort des Geschehens zu einer Gefahr.

Der Protagonist von „Atomic Heart“ ist ein psychisch labiler KGB-Spezialagent namens P-3, der von der Regierung damit beauftragt wurde, eine stillgelegte Produktionsstätte zu untersuchen. Bei seinem Besuch stellt sich schnell heraus, was die Ursache dieses Stillstandes ist.

Neben der Standard-Edition wird eine Premium-Edition von „Atomic Heart“ angeboten. Sie umfasst das Grundspiel, den „Atomic Pass“ (Season Pass), zwei exklusive Waffenskins und ein digitales Artbook.

Das First-Person-Action-RPG „Atomic Heart“ wird am 21. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Den Vertrieb in westlichen Ländern übernimmt der Publisher Focus Entertainment. Nachfolgend könnt ihr euch das neuste Video zu „Atomic Heart“ anschauen:

Update: In einem weiteren Video wird noch mehr Gameplay gezeigt.

