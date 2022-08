Atomic Heart: Gameplay-Trailer zeigt brutale Kämpfe, Fähigkeiten und mehr

Nachdem es um „Atomic Heart“ zuletzt recht still wurde, nutzten die Entwickler von Mundfish die diesjährige Gamescom, um uns einen neuen Trailer zu dem First-Person-Abenteuer zu präsentieren.

Der neue Gameplay-Trailer bringt es auf eine Länge von mehr als drei Minuten und ermöglicht euch einen Blick auf die verschiedenen Aspekte von „Atomic Heart“. Zum einen werden euch die brutalen Kämpfe gezeigt. Hinzukommen Eindrücke zu den Fertigkeiten des Protagonisten. Einige der Mechaniken umfassen die Möglichkeit, Wasser auf seine Gegner zu sprühen und sie anschließend mit elektrischen Fertigkeiten unter Strom zu stellen.

Ein Abenteuer mit zwei unterschiedlichen Enden

Die Geschichte von „Atomic Heart“ bietet euch laut offiziellen Angaben zwei unterschiedliche Enden und versetzt euch in eine alternative Version der 1950er Jahre. Die Wissenschaftler der Sowjetunion machten im Bereich der Roboter massive Fortschritte, die dazu führten, dass Roboter und andere fortschrittliche Technologien an erster Stelle standen. Eines schicksalsträchtigen Tages begannen die Maschinen jedoch damit, sich gegen ihre Schöpfer aufzulehnen und die Weiten der Sowjetunion in ein gefährliches Ödland zu verwandeln.

Ihr übernehmt die Kontrolle über den Agenten Major P-3, der mit einer geheimen Mission beauftragt wurde und vor der Aufgabe steht, düstere Verliese und Labore zu erkunden. Dabei greift der Protagonist auf einen vielseitigen Handschuh zurück, der ihm den Einsatz übermenschlicher Fähigkeiten ermöglicht.

„Atomic Heart“ soll im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC erscheinen.

