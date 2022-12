Blue Protocol: Trailer zum MMO zeigt die Welt, das Kampfsystem und mehr

In der vergangenen Woche kündigte Bandai Namco Entertainment das Online-Rollenspiel "Blue Protocol" für den PC und die aktuellen Konsolen an. In einem frisch veröffentlichten Trailer wird auf Elemente wie die Spielwelt oder das Kampfsystem eingegangen.

Im Rahmen der The Game Awards 2022 in der vergangenen Woche war auch der japanische Publisher Bandai Namco Entertainment mit von der Partie, der das Event für die Ankündigung eines neuen Titels nutzte.

Hierbei hatten wir es mit dem in einem Anime-Stil gehaltenen Online-Rollenspiel „Blue Protocol“ zu tun, das im Westen in Zusammenarbeit mit den Amazon Studios veröffentlicht und euch in die magische Welt von Regnas entführen wird. Was euch dort erwartet, verrät ein frisch veröffentlichter Trailer zu „Blue Protocol“, in dem auf verschiedene Elemente des Free2Play-Titels eingegangen wird.

Freut euch über Eindrücke zu den Anpassungsmöglichkeiten, dem kooperativen Kampfsystem oder der Spielwelt an sich.

Spielt alleine oder mit Freunden

Laut der offiziellen Ankündigung wird euch „Blue Protocol“ die Wahl lassen, ob ihr die Welt von Regnas alleine oder zusammen mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen erkundet. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass „Blue Protocol“ seine Stärken vor allem im kooperativen Mehrspieler-Modus ausspielen und bei den schweren Dungeons oder den knackigen Bossen eine geschickte Zusammenarbeit voraussetzen wird.

Zum Launch von „Blue Protocol“ wird der Fokus laut Entwicklerangaben auf dem Coop-Modus liegen. PvP-Inhalte sind vorerst nicht geplant. Zu den Besonderheiten des Rollenspiels gehört die Tatsache, dass ihr nicht nur die Möglichkeit habt, im umfangreichen Editor einen individuellen Charakter zu erschaffen. Zudem wird es nach dem Start des Abenteuers möglich sein, jederzeit zwischen den fünf unterschiedlichen Charakter-Klassen zu wechseln.

„Blue Protocol“ erscheint im Herbst 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

