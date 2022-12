Dark Pictures Anthology: Updates für Man of Medan und Little Hope veröffentlicht

Supermassive Games weist auf Twitter darauf hin, dass für "The Dark Pictures: Man of Medan" und "The Dark Pictures: Little Hope" Updates zum Download bereitstehen.

Für „The Dark Pictures: Man of Medan“ und „The Dark Pictures: Little Hope“ wurden Updates veröffentlicht, die einige Korrekturen an den Spielen vornehmen. Dazu gehört im Fall von „Little Hope“ die Behebung eines Problems, das die Speicherdaten kompromittieren konnte. Hinzu kamen nicht endende Ladebildschirme und fehlende Sammelobjekte.

Mit dem neuen Update für „The Dark Pictures: Little Hope“ werden außerdem Stabilitäts- und Performancekorrekturen vorgenommen. Ebenfalls ist im Changelog von einer verbesserten Online-Lobby-Konnektivität und Korrekturen für Menütexte die Rede.

Im Fall von „Little Hope“ sieht der Changelog wie folgt aus:

Mehrere Probleme mit beschädigten älteren Speicherdateien wurden behoben

Verbesserte Stabilität und Gesamtleistung des Spiels

Mehrere Probleme mit Collectables und Bearings behoben

Probleme mit der Sichtbarkeit von Menütexten behoben

Verbesserte Online-Lobby-Konnektivität

Gleichzeitig warnt Supermassive Games: „Bei einigen Spielern kann das gleiche Problem mit beschädigten Speicherdateien auftreten wie bei der Korrektur von Man of Medan. Spieler, die das Spiel nach dem letzten Update mit bereits existierenden Spielständen gespielt haben, sind wahrscheinlich davon betroffen.“

Das Update für „Man of Medan“ steht schon etwas länger zum Download bereit. Den entsprechenden Twitter-Thread mit weiteren Hinweisen können sich Spieler hier anschauen.

Supermassive Games entschuldigt sich noch einmal für alle Probleme, die beim Spielen aufgetreten sind und dankt den Spielern für ihre Geduld.

Sowohl „Little Hope“ als auch „Man of Medan“ erhielten kürzlich PS5-Updates, die für Besitzer der Last-Gen-Versionen kostenlos sind.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

„The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“, das dritte Spiel der ersten Season, wurde am 18. November 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC über Steam veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu The Dark Pictures - Little Hope, The Dark Pictures: Man of Medan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren