The Dark Pictures Anthology: Direktive 8020 startet neue Season – Teaser-Trailer

Auch "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" setzt mit der Tradition fort und enthält einen Teaser-Trailer, mit dem das nächste Spiel der Reihe bestätigt wird. "The Dark Pictures Anthology: Directive 8020", so der Name des neuen Teils, wird eine neue Season einleiten, die sich offenbar erneut aus mehreren Spielen zusammensetzt.

Das von Supermassive Games entwickelte „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ wird die erste Staffel der Horror-Serie des Entwicklers abschließen.

Weitere Spiele sind allerdings geplant und werden in einer zweiten Staffel zusammengefasst. Einen ersten Ausblick gibt es bereits: In der Post-Credits-Szene von „The Devil in Me“ wird „The Dark Pictures Anthology: Direktive 8020“ bestätigt. Ein entsprechendes Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Commander Stafford berichtet

Die im Video gezeigte Szene spielt in der Cetus-Konstellation im Weltraum und beginnt mit einem Voiceover von Commander Stafford von der Cassiopeia. Es ist ein Aufklärungsschiff.

Während der Rumpf leicht beschädigt ist, hat das Schiff ein Rendezvous mit dem so genannten Charybdis-Marker und ist auf dem Weg zu Tau Ceti f – einer „Super-Erde“, die den Stern Tau Ceti umkreist.

Da das Spiel ein Teil der „The Dark Pictures Anthology“ ist, dauert es natürlich nicht allzu lange, bis die Dinge eine dunkle Wendung nehmen. Denn Thomas Carter berichtet, dass ein anderes Besatzungsmitglied namens Simms versucht, ihn zu töten.

Eine große Überraschung sind die Ankündigung und Namensgebung nicht. Supermassive hat sich „Direktive 8020“ in Europa zusätzlich zu vier anderen neuen Titeln schützen lassen. Die offizielle und etwas detailliertere Ankündigung steht allerdings noch aus.

Zunächst können sich Spieler mit dem Abschluss der aktuellen Season beschäftigen: „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ wird am morgigen 18. November 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC über Steam erscheinen.

