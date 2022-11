The Dark Pictures Anthology – The Devil in Me: Charaktervorstellungen im neuen Trailer

The Dark Pictures Anthology - The Devil in Me:

Welche Charaktere werdet ihr in "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" begleiten? Diese Frage beantwortet euch ein neuer Trailer, der einen Ausblick auf das Horrorabenteuer gewährt.

Bandai Namco Entertainment und das zuständige Entwicklerstudio Supermassive Games haben einen weiteren Trailer zum in Kürze erscheinenden Horrorabenteuer „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ veröffentlicht, mit dem man uns die verschiedenen Charakter vorstellt, die ihr in diesem grausigen Erlebnis begleiten werdet.

Fünf Schicksale in euren Händen

Dementsprechend kann man die fünf Crewmitglieder von Lonnit Entertainment kennenlernen, die in einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel auf einen nicht so netten Gastgeber stoßen werden. Ihr werdet Charlie Lonnit, Kate Wilder, Mark Nestor, Jamie Tiergan und Erin Keeman über die Schultern schauen sowie ihr Handeln steuern können. Dabei wird ihr Schicksal in euren Händen liegen.

Unsere Redakteurin Franziska hatte in ihrer letzten Vorschau folgendes Fazit abgegeben: „‚The Devil in Me‘ wird super gruselig! Das liegt vor allem an der nachvollziehbaren Storyline, die ohne mystische Elemente auskommt. Dadurch fühlt man sich schneller mit dem Setting verbunden, lässt sich darauf ein und wird plötzlich durch einen Jumpscare zu Tode erschreckt.“

Ihre vollständige Vorschau könnt ihr bei Interesse noch einmal hier entdecken. Weitere Nachrichten zum Spiel waren auch in unserer Themenübersicht auf euren Besuch.

„The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ wird am 18. November 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) im weltweiten Handel erscheinen.

