The Devil In Me: Halloween-Trailer liefert düstere Eindrücke aus dem Horror-Abenteuer

Auch in diesem Jahr dürfen sich Anhänger der "The Dark Pictures" genannten Horror-Serie über einen neuen Ableger freuen. Dieser trägt den Namen "The Devil In Me" und zeigt sich passenden zum nahenden Release im neuen Halloween-Trailer.

"The Dark Pictures: The Devil in Me" erscheint im November 2022.

In jährlichen Abständen veröffentlichen Bandai Namco Entertainment und die britischen Entwickler von Supermassive Games neue Ableger der „The Dark Pictures“ genannten Horror-Serie.

Der diesjährige Titel trägt den Namen „The Devil In Me“ und verspricht laut offiziellen Angaben genau wie seine Vorgänger eine schaurig schöne Horror-Erfahrung. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen und euch die Wartezeit bis zum finalen Release ein wenig zu versüßen, stellte Supermassive Games kurz vor dem Halloween-Fest einen weiteren Trailer zu „The Dark Pictures: The Devil in Me“ bereit.

Der neue Trailer geht ein wenig auf die Geschichte des Horror-Abenteuers ein und liefert euch frische Spielszenen.

In den Fängen eines gnadenlosen Killers

Die Geschichte von „The Dark Pictures: The Devil in Me“ dreht sich um ein Team, das sein Geld mit der Produktion von Dokumentarfilmen verdient. Dieses erhält einen geheimnisvollen Anruf und wird in einen Nachbau der sogenannten „Mörderburg“ eingeladen. Die „Mörderburg“ wurde ursprünglich vom Massenmörder H. H. Holmes errichtet und bietet laut dem Filmteam das Potenzial für zahlreiche spannende Geschichten.

Allerdings wird schnell deutlich, dass in der „Mörderburg“ mehr als nur die Einschaltquoten einer Dokumentation und die Finanzen des Filmteams auf dem Spiel stehen. Stattdessen wird das Filmteam in einen gnadenlosen Kampf um das Überleben verwickelt, da sich ein technisch versierter Killer das Ziel auf die Fahnen geschrieben hat, die Mitglieder des Filmteams auf möglichst brutale Art und Weise zu töten.

„The Dark Pictures: The Devil in Me“ erscheint am 18. November 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

