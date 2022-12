Xbox Game Pass: Sonys Jim Ryan soll im Abo-Dienst keine Konkurrenz sehen

In den vergangenen Monaten sorgte die Anfang des Jahres angekündigte Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem die zugkräftige „Call of Duty“-Reihe, die in den Besitz des Redmonder Software-Riesen übergehen würde, wurde dabei schnell zum Politikum.

Kritiker der Übernahme befürchten, dass der Kauf der „Call of Duty“-Reihe und die Aufnahme in den Xbox Game Pass Microsoft im Bereich der Abo-Dienste einen nicht zu unterschätzenden Vorteil einräumen könnte. Befürchtungen, die Sony Interactive Entertainment in der Vergangenheit auch gegenüber Wettbewerbsbehörden wie der Federal Trade Commission (FTC) oder der britischen Competition and Markets Authority (CMA) äußerte.

Intern scheint sich Jim Ryan, der Präsident von Sony Interactive Entertainment, jedoch anders zum Xbox Game Pass zu äußern. Dies geht zumindest aus einem aktuellen Bericht von Reuters hervor, in dem sich die Redakteure auf eine interne Quelle beziehen, die allerdings anonym bleiben möchte.

Ryan verweist auf ein überschaubares Wachstum

Laut der von Reuters zitierten Quelle soll Jim Ryan im Xbox Game Pass (noch) keine Konkurrenz sehen. Eine Aussage, die offenbar in einem internen Mitarbeiter-Meeting getroffen und unter anderem mit dem verlangsamten Wachstum von Microsofts Abo-Dienst begründet wurde. „Wenn wir uns den Xbox Game Pass anschauen, dann haben wir in zwei Jahren mehr PS5 verkauft, als sie Abonnenten gewonnen haben. Und sie machen das seit sechs bis sieben Jahren“, wird Ryan von der anonymen Quelle zitiert.

Weiter führte Ryan demnach aus, dass sich der PlayStation Plus-Dienst der Marke von 50 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen nähert, während sich die Abozahlen des Xbox Game Pass laut dem Präsidenten von Sony Interactive Entertainment „im niedrigen 20-Millionen-Bereich bewegen“.

Ob die zitierten Aussagen in dieser Form wirklich getätigt wurden, ist allerdings unklar, da sich Reuters wie gesagt auf eine anonyme Insiderquelle bezieht. Eine offizielle Stellungnahme seitens Ryan oder Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema beziehungsweise den im Raum stehenden Aussagen steht noch aus.

