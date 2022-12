Sonic the Hedgehog: Weitere Ankündigungen im neuen Jahr angedeutet

Sonic the Hedgehog:

In diesem Jahr durften sich Anhänger der "Sonic the Hegdehog"-Franchise sowohl über einen neuen Film als auch diverse Spiele freuen. Wie Takashi Iizuka, das Oberhaupt von Sonic Team, in einem Interview andeutete, werden Anhänger 2023 mit weiteren Ankündigungen bedacht.

Über Langeweile konnten sich die Fans von „Sonic the Hegdehog“ in diesem Jahr sicherlich nicht beschweren. Zum einen wurden sowohl der Kinofilm „Sonic the Hegdehog 2“ als auch eine Netflix-Serie zu den Abenteuern des schnellsten Igels der Welt veröffentlicht.

Darüber hinaus erschienen mit der Klassiker-Sammlung „Sonic Origins“ und dem Open-World-Plattformer „Sonic Frontiers“ gleich zwei neue Spiele. Wie Takashi Iizuka, das Oberhaupt von Sonic Team, im Gespräch mit der japanischen Famitsu andeutete, könnte es im neuen Jahr nahtlos weitergehen.

Demnach wird es den Verantwortlichen hinter der Marke darum gehen, das „Momentum aufrecht zu erhalten“. Näher ins Detail ging Iizuka bezüglich der von Sega verfolgten Pläne allerdings nicht.

Sonic Frontiers wird langfristig unterstützt

„Letztes Jahr war das größte Jahr in der Geschichte von Sonic. Angefangen mit der Filmfortsetzung, gefolgt von der Veröffentlichung der neuen Spiele Sonic Origins und Sonic Frontiers und der Netflix-Animation Sonic Prime. Dieses Jahr bereiten wir eine zweite Welle vor, die die Fans begeistern und den Schwung aufrechterhalten wird. Wir haben bereits die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte für Sonic Frontiers angekündigt. Es wird jedoch noch mehr kommen. Bleibt also dran“, so der Leiter von Sonic Team.

„Sonic Frontiers“ wurde im vergangenen Monat veröffentlicht und verkaufte sich laut offiziellen Angaben mehr als 2,5 Millionen Mal. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, sind 2023 insgesamt drei Download-Pakete geplant, die Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung gestellt werden und neue Features und Inhalte mit sich bringen. Was 2023 im Detail geboten wird, verraten wir euch hier.

Weitere Meldungen zu Sonic Frontiers:

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

Quelle: Famitsu

Weitere Meldungen zu Sonic the Hedgehog.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren