Sonic Frontiers: Laut Entwicklern die Vorlage für zukünftige Spiele

In diesem Monat veröffentlichten Sega und die Entwickler von Sonic Team den 3D-Plattformer „Sonic Frontiers“, mit dem die langlebige Serie grundlegend modernisiert wurde.

Zu den größten Neuerungen gehörte die offene Spielwelt mit ihren Geschichten, Herausforderungen und Geheimnissen. Hinzukamen die Cyber-Space-Abschnitte, in denen klassische „Sonic“-Level ein Comeback feiern. Laut Takashi Iizuka, dem Studioleiter von Sonic Team, können wir uns darauf einstellen, dass diese Mischung auch in kommenden „Sonic“-Abenteuern geboten wird. Wie Iizuka ergänzte, wird es sich bei „Sonic Frontiers“ nämlich um nicht weniger als die Vorlage für mögliche Nachfolger handeln.

„Genau wie bei Sonic Adventure war es unser Ziel für Sonic Frontiers, ein Spiel zu entwickeln, das der Eckpfeiler zukünftiger Sonic-Spiele sein würde“, sagt Iizuka. „Es ist ein komplett neuer Ansatz für das Franchise, aber uns ging es auch darum, Sonics Wurzeln zu ehren. Das Spiel muss sich immer noch wie ein Sonic-Spiel anfühlen.“

Iizuka zieht einen Vergleich mit Sonic Adventure

Im weiteren Verlauf des Interviews zog Iizuka einen Vergleich mit dem beliebten Klassiker „Sonic Adventure“ (1998) und führte aus: „Sonic mit Sonic Adventure vollständig in die 3D-Welt zu bringen, war einer der herausforderndsten, aber auch lohnendsten Momente. Ich bin fest davon überzeugt, dass 2022 ein weiterer entscheidender Moment für das Franchise ist, wenn wir mit Sonic Frontiers in das Open-Zone-Plattform-Gameplay einsteigen. Ich fühle mich unglaublich privilegiert, an einem so beliebten Franchise arbeiten zu können.“

Ein Nachfolger zu „Sonic Frontiers“ wurde bisher zwar nicht offiziell angekündigt, dürfte nach den Aussagen der letzten Wochen aber nur eine Frage der Zeit sein. Beispielsweise wiesen die Entwickler von Sonic Team kürzlich darauf hin, dass aktuell das Feedback der Community analysiert wird, damit dieses in kommenden Projekten berücksichtigt werden und zu spielerischen Verbesserungen führen kann.

„Sonic Frontiers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

