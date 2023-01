Nintendo: Saudi-Arabiens Staatsfond erhöht seinen Anteil am Traditionsunternehmen

Um das Land wirtschaftlich breiter aufzustellen, nahm der Staatsfond aus Saudi-Arabien in den vergangenen Jahren Milliarden an US-Dollar in die Hand, um in führende Videospiel-Publisher zu investieren oder Studios wie SNK komplett zu übernehmen.

Im Mai 2022 erreichte uns die Meldung, dass es dem von Kronprinz Mohammed bin Salman finanzierten Fonds gelang, sich 5,01 Prozent der Anteile von Nintendo zu sichern. Eine Entwicklung, von der der japanische Hard- und Software-Hersteller laut eigenen Angaben erst aus den Medien erfuhr. Wie Reuters berichtet, legte der Saudi-Staatsfond noch einmal nach und investierte weiter in Anteile des im Jahr 1889 in Kyoto gegründeten Traditionsunternehmens.

Laut Reuters hält der Staatsfond aus Saudi-Arabien durch seine neue Investition mittlerweile 6,07 Prozent der Aktien und gehört somit zu den größten Anteilseignern von Nintendo.

Saudi-Arabien soll Übernahme eines großen Publishers planen

Eine offizielle Stellungnahme seitens Nintendo zu der aktuellen Entwicklung steht noch aus. Überraschend dürfte der Schritt des Staatsfonds allerdings nicht kommen, da Saudi-Arabien in der Vergangenheit mehrfach bestätigte, in weitere Unternehmen der Unterhaltungsbranche investieren zu wollen.

Wie im vergangenen September bekannt gegeben wurde, möchte das Land in den kommenden Jahren 37,8 Milliarden US-Dollar in entsprechende Studios investieren. Weiter hieß es, dass zum Preis von bis zu 13 Milliarden US-Dollar ein führender Videospiel-Publisher gekauft und somit als strategischer Partner gewonnen werden soll. Konkrete Namen möglicher Übernahmekandidaten wurden jedoch nicht genannt.

Kleinere Anteile hält der Saudi-Staatsfond an mehreren bekannten Publishern – darunter Nexon, Capcom, Electronic Arts oder Activision Blizzard. Auch an der Embracer Group und Take-Two Interactive sicherten sich die Verantwortlichen des Fonds in der näheren Vergangenheit Anteile.

