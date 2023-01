Battlefield 2042: Update 3.1.2 führt neue Portal-Waffen ein

Heute Morgen rollte EA DICE ein neues Update für „Battlefield 2042“ aus. Es bringt nicht nur Fehlerbehebungen und Balance-Änderungen mit sich, sondern führt auch neue Inhalte im Portal-Modus ein.

Genauer beschrieben haben die Entwickler das „Battlefield 1942“-Arsenal aufgestockt. Folgende Waffen sind hinzugekommen:

Mk VI Revolver

Gewehr 43

Gewehr 43 ZF4

M1 Garand Sniper

No 4

Sten

Was sich sonst noch in Portal getan hat? Unter anderem befindet sich jetzt die Karte Spearhead in den Templates des Web Builders. Auch die Modi Conquest Hardcore, Free-for-All und Team Deathmatch sind dort fortan enthalten.

Des Weiteren hat das Entwicklerteam Anpassungen an den Spezialisten, Fahrzeugen und Waffen vorgenommen. Alle Details dazu könnt ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen.

Weitere themenrelevante Meldungen:

Im Laufe des Monats erscheint dann noch Update 3.2.0, das eine überarbeitete Form von „Breakaway“ und das beliebte Klassen-System zurückbringt. Zusätzlich geplant sind ein paar andere Änderungen.

Übrigens kann die Ultimate Edition im PlayStation Store momentan mit einem Rabatt von 55 Prozent gekauft werden. Somit zahlt ihr nur 53,99 Euro anstatt 119,99 Euro. Enthalten ist neben des Spiels der Season Pass, ein Bundle, das Artbook und der Soundtrack – alles in digitaler Form.

