CoD MW2 und Warzone 2: Season 2 hat einen Termin und erste Details

Infinity Ward hat bestätigt, dass sich der Start der zweiten Season von „Warzone 2“ und „Modern Warfare 2“ etwas verzögert und erst Mitte Februar 2023 erfolgen wird.

Basierend auf dem Countdown-Timer für den Battle Pass gingen Spieler zuvor davon aus, dass die neuen Inhalte schon Anfang Februar zur Verfügung gestellt werden. Mit dem 15. Februar 2023 steht nun ein offizieller Termin fest.

„Unsere Studio-Teams haben einige Änderungen vorgenommen, die auf den Rückmeldungen unserer Spieler-Community beruhen“, heißt es in einer Stellungnahme auf dem Twitter-Account der „Call of Duty“-Reihe.

Die zweite Season von „Warzone 2“ und „Modern Warfare 2“ soll mit komplett neuen Inhalten, der Rückkehr von Resurgence und einer weiteren kleinen Karte für „Warzone 2“ an den Start gehen. Bei Resurgence landen Spieler im Battle Royale nicht im Gulag, wenn sie ausgeschaltet werden, sondern kehren in das Match zurück, sofern die Teamkameraden lange genug durchhalten.

„Das Ranglistenspiel ist ebenfalls zurück und kommt zu Modern Warfare 2, zusammen mit neuen Multiplayer-Karten, neuen Modi, Waffen und vielem mehr“, so das Studio weiter.

Weitere Informationen nächste Woche

In der kommenden Woche möchte Infinity Ward einen umfangreichen Blogeintrag mit mehr Details zu den kommenden Updates für Season 2 herausgeben. „Dazu gehören aufregende Änderungen an Warzone 2, einschließlich des Gulags, des Plünderns und der Loadouts“, heißt es dazu.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Spieler in der zweiten Season von „Warzone 2“ und „Modern Warfare 2“ die folgenden Inhalte erwarten können:

Eine kleine neue Map für „Warzone 2“

Rückkehr des Resurgence-Spielmodus

Ranked Play soll in Season 2 für den Multiplayer eingeführt werden

Ebenfalls erhält der Multiplayer neue Maps, Modi und Waffen

Mit dem neuen Battle Pass erhalten Spieler ergänzend einen Zugriff auf weitere neue Cosmetics, XP-Boosts und Blaupausen. Es ist davon auszugehen, dass er pünktlich zum Start der neuen Season zur Verfügung gestellt wird.

Bestätigt ist es noch nicht: Doch Gerüchten zufolge wird die zweite Season ebenfalls die neue Multiplayer-Karte „Castle“ mit sich bringen, die ursprünglich in „Call of Duty World at War“ zum Einsatz kam und auch in „Call of Duty Vanguard“ auftauchte.

Berichten zufolge wird es ebenfalls zur Rückkehr des Operators Ronin kommen, der ursprünglich für „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2020 veröffentlicht wurde.

