Wild Hearts: Patch 1.005 und Auszeichnungstrailer eingetroffen

Seit dem 16. Februar ist „Wild Hearts“ nun im Handel erhältlich. Weil die Monsterjagd noch von technischen Problemen geplagt ist, hat Omega Force nun einen Patch herausgebracht. Insgesamt 34 Fehlerbehebungen sind enthalten, die zu einem angenehmeren Spielerlebnis führen sollen. Die ausführlichen Patch Notes sind auf answers.ea aufgelistet.

Das Entwicklerteam setzt seine Arbeit unmittelbar fort, um an weiteren Verbesserungen und Bugfixes zu arbeiten. Zudem bedanken sich die Mitarbeiter bei der Community für die Unterstützung und das Feedback.

Gleichzeitig haben die Verantwortlichen den Accolades Trailer hochgeladen. Wie immer werden hier positive Wertungszitate aus der Presse aufgelistet, die auf eine hohe Qualität hindeuten.

Der Auszeichnungstrailer:

Die Wertungen sprechen für sich

Unter anderem meint Game Informer: „Es ist frisch, chaotisch und atemlos.“ Eurogamer erklärt wiederum: „Die Formel von Monster Hunter wurde in fantastische neue Höhen geführt.“ Bei God is a Geek beschränkt man sich auf die Worte: „Ein fantastisches Videospiel.“

Basierend auf 48 eingereichten Testberichten hat „Wild Hearts“ einen Metascore von 80 Punkten. Neben der Presse sind sich auch mal die User einig und haben im Durchschnitt 8,6 Punkte vergeben.

Trotz der guten Wertungen ist das Jagdspiel in Großbritannien schwach gestartet. Immerhin in Japan stieg das Game auf dem zweiten Platz ein. Wie es in Deutschland aussieht, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

