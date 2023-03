Future Games Show 2023: Digitaler Showcase mit mehr als 50 Präsentationen angekündigt

Nachdem der japanische Publisher Capcom in dieser Woche einen digitalen Showcase ankündigte, der bereits in diesem Monat stattfindet, erfolgte heute die nächste Ankündigung dieser Art.

Die Rede ist von der Future Games Show, die in diesem Monat in Form einer Frühjahres-Ausgabe zurückkehren wird. Die neueste Episode der Future Games Show findet am Donnerstag, den 23. März 2023 um 23 Uhr unserer Zeit statt. Wie es in der heutigen Ankündigung heißt, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf die Präsentation von mehr als 50 Titeln freuen – darunter auch die eine oder andere Neuankündigung.

Mit dem PC, den Konsolen sowie den aktuellen Virtual-Reality-Headsets werden dabei alle relevanten Plattformen versorgt.

Ein Hauch von Final Fantasy VII

Moderiert wird die Frühjahres-Ausgabe der Future Game Show von Briana White und Cody Christian, den beiden englischen Stimmen von Cloud und Aeris aus dem „Final Fantasy VII“-Remake. Zufall? Oder ist möglicherweise eine Enthüllung zu „Final Final VII: Rebirth“ geplant? Auch Ankündigungen zu „The Last Case of Benedict Fox“, „Witchfire“ und „Sifu“ wurden angedeutet.

„Wir können es kaum erwarten, unsere erste Übertragung im Jahr 2023 zu teilen, die eine sorgfältig kuratierte Mischung der aufregendsten und innovativsten kommenden Multiplattform-Spiele kombiniert“, sagte Daniel Dawkins, Content Director of Games bei Future.

„Wir nehmen einige kleine Änderungen an unserer vor Show-Format, mit einem neuen Ones to Play-Bereich, der sich auf Spiele mit spielbaren Demos konzentriert, und einem weiteren neuen Spotlight-Slot, über den wir in den kommenden Wochen sprechen werden.“

Neben den Präsentationen der über 50 Spiele an sich werden Weltpremieren, exklusive Entwickler-Interviews und mehr versprochen.

