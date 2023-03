Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Aoye – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Nachdem die letzten Bosse in „Wo Long: Fallen Dynasty“ gut machbar waren, erwartet euch mit Aoye nun wieder eine deutlich größere Herausforderung. Damit ihr diese im Soulslike erfolgreich meistern könnt, geben wir euch in diesem Boss-Guide ein paar Tipps mit auf den Weg.

Bändigt den Stier-Dämon

Aoye, ein ziemlich großer Stier-Dämon, ist eine wirklich harte Nuss und somit eine bedeutend größere Herausforderung als die meisten bisherigen Bossgegner im Spiel. Was ihn zu so einem gemeinen Gegner macht, ist der Umstand, dass er ein recht umfangreiches Move-Repertoire verfügt. Besonders fies: Diese Attacken reiht er nahezu willkürlich aneinander, weshalb sich jede Runde ein bisschen von der vorangegangenen unterscheidet.

Es ist ein Umstand, der auch bei uns während unseres Playthroughs von „Wo Long: Fallen Dynasty“ zum einen oder anderen Game Over führen sollte. Doch ihr könnt nun natürlich von unseren Fehlern lernen und es besser machen. Damit euch das gelingt, gehen wir nachfolgend mit euch die Angriffe von Aoye durch, die uns aufgefallen sind. Hierzu zählen natürlich vor allem seine Spezialangriffe (rotes Leuchten), die immer etwas zeitverzögert ausgelöst werden. Darum solltet ihr versuchen, diese Attacken im letzten Moment, wirklich kurz bevor sie euch treffen, abzulenken. Das ist knifflig, doch mit etwas Übung durchaus machbar.

Nun kommen wir zu seinen Standardangriffen, von denen der Stier-Dämon über einige verfügt. Wenn ihr euch hinter ihm aufhaltet, wird er versuchen, euch mit seinem Schwanz zu erwischen. Diese Attacke lässt sich gut abwehren oder auch ablenken. Darüber hinaus springt Aoye gerne nach oben, um euch unter sich zu begraben. Bei uns kam es öfter vor, dass er einen Kampf mit dieser Aktion eingeläutet hat, Das Timing kann hier etwas knifflig sein und braucht etwas Training.

Wenn ihr euch direkt vor ihm oder an seiner Seite befindet, wird der „Wo Long“-Boss ab und an versuchen, euch mit seinen „Armen“ oder „Tentakeln“ zu schlagen oder auch zu durchbohren. Diese Aktion gehört zu seinen schnelleren Attacken, weshalb hier gute Reflexe gefragt sind. Bei einem anderen möglichen Angriff saust der Stier-Dämon auf euch zu und versucht, euch mit seinen Hörnern aufzuspießen. Da diese Attacke auch recht fix ist, müsst ihr flott reagieren.

Des Weiteren kann der Bossgegner auch Eis-Angriffe einsetzen, dies geschieht allerdings primär in der zweiten Phase des Kampfes, also wenn ihr die Lebensenergie eures Feindes um mindestens 50% reduziert habt. Wenn ihr Aoye zu Boden gerungen habt, wird er manchmal Eissplitter aus seinem Bauch schießen. Ebenfalls möglich ist, dass er, nachdem ihr einen seiner Spezialangriffe blocken konntet, einige Eiszapfen in eurer Richtung aus dem Boden sprießen lassen wird.

Der Schlüssel zum Erfolg ist, wie so oft in Soulslikes, Ruhe. Bleibt besonnen und stürmt nicht planlos voran, sonst werdet ihr schneller den Game Over-Bildschirm sehen, als euch lieb sein dürfte. Versucht stattdessen, seine Angriffsmuster zu verinnerlichen und den Dreh beim Timing eurer Konter zu perfektionieren. Sollte sich eine Lücke auftun, könnt ihr ein oder zwei Treffer landen. Notfalls schadet es nicht, einige Versuche zu opfern, um gewissermaßen die Moves des Bosses zu studieren. Bleibt ruhig, wartet ab und lenkt die rot glühenden Spezialangriffe Aoyes ab, um ihn allmählich zu erledigen und die Arena als Sieger zu verlassen.

Damit sind wir nun auch am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr noch Tipps für die Kämpfe gegen die weiteren „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner benötigen solltet, werft sehr gerne einen Blick auf unsere weiteren Artikel zum neuesten Werk von Team Ninja.

Fallen euch noch weitere Tipps für den Kampf gegen Aoye in „Wo Long: Fallen Dynasty“ ein?

