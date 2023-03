Modern Warfare 2 & Warzone 2.0: Frostige Map und mehr im kommenden Mid-Season-Update

Season 2 Reloaded steht an. Wann das Update heruntergeladen werden kann und welche Neuerungen enthalten sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Activision verkündete heute den Termin des Mid-Season-Updates für „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“. Am 15. März – also nächsten Mittwoch – wird das Update zur Verfügung gestellt.

Einer der neuen Inhalte ist die Multiplayer-Map „Himmelmatt Expo“. Als Location dient ein Firmengebäude in den Schweizer Alpen, wo ihr euch in einer verschneiten, weitläufigen Umgebung Schießereien liefert. Laut offizieller Seite dürft ihr hier weder zu offensiv noch zu defensiv spielen, um erfolgreich zu sein. Sowohl in der „schnelles Spiel“-Auswahl, aber auch in bestimmten Spielmodi wird diese Karte enthalten sein.

Ein Video vom PlayStation-Kanal stellt euch die Map näher vor:

Für kooperative Taktiker kommt die zweite Raid-Episode hinzu. Zusammen mit zwei Spielern müsst ihr einen gefährlichen Sprengknopf finden. Auf dem Weg dorthin lauern Fallen und zahlreiche Gegner, mit denen es euer Trio aufnehmen muss. Schafft ihr die Mission, dürft ihr danach einen weiteren Durchgang auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“ angehen. Als Belohnung gibt es hier zusätzliche Belohnungen.

Durch das Update bekommen alle Spieler Zugang zu den Raids. Entsprechende Aufträge müssen nicht mehr absolviert werden, um darauf zugreifen zu können.

Des Weiteren implementiert das Entwicklerteam drei weitere Party-Modi. Langjährige „Call of Duty“-Fans dürften sie alle kennen.

Abwurfzone: Begibt euch zu einer Abwurfzone nach der anderen und nimmt diese ein. Als Belohnung erhaltet ihr Abschussserien.

Begibt euch zu einer Abwurfzone nach der anderen und nimmt diese ein. Als Belohnung erhaltet ihr Abschussserien. Alles oder Nichts: Jeder Spieler startet mit einem Wurfmesser und einer leeren Pistole. Erledigt Feinde, um euch Munition und andere Extras zu verdienen.

Jeder Spieler startet mit einem Wurfmesser und einer leeren Pistole. Erledigt Feinde, um euch Munition und andere Extras zu verdienen. Eine im Lauf: Nur eine Pistole mit einer Kugel und drei Leben – mehr habt ihr nicht. Allerdings bedeutet jeder Treffer den Tod des Gegners und eine weitere Kugel.

Eine neue Waffe wird ebenfalls versprochen. Sie nennt sich Tempus Torrent und gehört zu den Marksman Rifles. Zu ihren Merkmalen zählt eine Schnellfeuer-Mechanik und ein hoher Schaden. Wie auch bei anderen neuen Waffen müsst ihr wahlweise eine Challenge bewältigen oder das Bundle im Store kaufen.

Als Nächstes verspricht Activision eine neue Funktion: Party Queuing lässt euch der Gruppe eines Freundes beitreten, nachdem er seine Runde beendet hat. Ruft dieses Feature über das Sozialmenü auf.

Auch „Warzone 2.0“-Spieler dürfen sich freuen. So können sie im Store kostenlose Items entgegennehmen, um das Jubiläum des ersten Teils zu feiern. Heute vor drei Jahren startete nämlich der erste „Warzone“-Ableger. Zudem führen die Entwickler neue Herausforderungen ein, über die sich Tarnungen freischalten lassen.

