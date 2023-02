Call of Duty 2023: Ein Nachfolger zu Modern Warfare 2 und weitere unbestätigte Details

Call of Duty 2023:

Vor wenigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass wir uns auch in diesem Jahr über einen neuen "Call of Duty"-Titel freuen dürfen. Wie Bloomberg in Erfahrung gebracht haben möchte, sollen wir es hier mit einem Nachfolger zu "Modern Warfare 2" zu tun haben.

"Call of Duty 2023" soll im November erscheinen.

Anfang des Monats erreichte uns die Meldung, dass sich die Spieler und Spielerinnen auch in diesem Jahr über einen vollwertigen „Call of Duty“-Titel freuen dürfen.

Während der verantwortliche Publisher Activision Blizzard bisher keine konkreten Details nennen wollte, möchte Bloombergs Jason Schreier wieder einmal mehr wissen. Wie Schreier berichtet, soll „Call of Duty 2023“, das offenbar bei Sledgehammer Games entsteht, als Add-on zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ (2022) seinen Anfang genommen haben.

Im Laufe der Entwicklung sollen sich Activision Blizzard und die Entwickler dazu entschlossen haben, die geplante Download-Erweiterung in einen vollwertigen Nachfolger zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu verwandeln, dessen Entwicklung von Infinity Ward überwacht wird. Treyarch befinde sich ebenfalls an Bord. Als Support-Studio, wie Schreier ergänzte.

Eine neue Kampagne, Maps und mehr?

Laut dem Bloomberg-Bericht machte Activision Blizzard die jährlichen Neuveröffentlichungen für die zuletzt teilweise rückläufigen Verkaufszahlen der „Call of Duty“-Spiele verantwortlich und wollte Abstand von jährlichen Ablegern nehmen. Erst der kommerzielle Erfolg des letztjährigen „Modern Warfare 2“ führte dahingehend zu einem Umdenken und somit zu einem vollwertigen Ableger für das Jahr 2023.

Trotz des zugrunde liegenden Konzepts sollten wir laut Schreier nicht davon ausgehen, dass der Titel unter dem Namen „Modern Warfare 3“ veröffentlicht wird. Weiter heißt es, dass eine neue Kampagne, die an die Geschehnisse von „Modern Warfare 2“ anschließt, zusätzliche Maps und weitere neue Inhalte geboten werden.

Zudem sei denkbar, dass der Großteil der Inhalte von „Modern Warfare 2“ in den neuen Titel übernommen wird – darunter die Maps und Waffen. In Stein gemeißelt seien diese Pläne allerdings nicht.

Vermutet wird, dass „Call of Duty 2023“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Activision Blizzard beziehungsweise die verantwortlichen Entwicklerstudios hinter der „Call of Duty“-Reihe wollten den Bericht von Bloomberg bisher nicht kommentieren.

