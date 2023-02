Call of Duty 2024: Release möglicherweise auch für die alten Konsolen

In den vergangenen Monaten machte das Gerücht die Runde, dass Treyarch an einem neuen "Call of Duty"-Titel arbeitet, der 2024 erscheinen wird. Wie der bekannte Insider Tom Henderson berichtet, könnte es dabei Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One geben.

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die „Call of Duty: Black Ops“-Macher von Treyarch aktuell an einem neuen „Call of Duty“-Titel arbeiten, der für einen Release im Jahr 2024 vorgesehen ist.

Während sich Activision Blizzard und Treyarch zu den Gerüchten bisher nicht äußern wollten, sorgte der bekannte und gut vernetzte Industrie-Insider Tom Henderson in dieser Woche für neuen Gesprächsstoff. Eigenen Angaben zufolge liegen Henderson interne Dokumente von Activision vor, die im Rahmen des letzten Hacker-Angriffs auf den kalifornischen Publisher geleakt wurden.

Wie aus den besagten Dokumenten hervorgeht, wird „Call of Duty 2024“ möglicherweise nicht nur für den PC und die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S erscheinen. Stattdessen wird zudem eine Cross-Gen-Veröffentlichung in Betracht gezogen, die auch die alten Konsolen einschließt.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Weiter geht aus den Dokumenten hervor, dass die Tatsache, dass alle „Call of Duty“-Spiele mittlerweile auf der gleichen Engine laufen, Cross-Gen-Veröffentlichungen erleichtert. Daher bestehe die Möglichkeit, dass das „Call of Duty“ für das Jahr 2024 ebenfalls für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheint – vier Jahre nach dem Start der aktuellen Konsolen-Generation.

Bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts. Selbiges gilt für die Gerüchte zum Setting des nächsten Treyarch-Shooters. Wie der auf die „Call of Duty“-Serie spezialisierte Leaker und Insider „TheGhostofHope“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird unser Weg in dem Shooter in den Irak zur Zeit der „Operation Enduring Freedom“ genannten Militär-Operation führen.

Zudem soll „Call of Duty 2024“ laut den Quellen des Leakers über einen Zeitraum von zwei Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Was das Ganze für ein mögliches „Call of Duty“ im Jahr 2025 bedeuten würde, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024:

Warten wir handfeste Details von offizieller Seite ab.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren