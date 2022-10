Call of Duty 2024: Wird einen 2-jährigen Lebenszyklus haben – Gerücht

Auch die Entwickler von Treyarch arbeiten derzeit an einem neuen "Call of Duty". Wie der bekannte Insider "The Ghost of Hope" in Erfahrung gebracht haben möchte, soll der Shooter über einen Zeitraum von zwei Jahren mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Während sich die Verantwortlichen von Infinity Ward auf die Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ Ende des Monats vorbereiten, arbeitet Treyarch aktuell an einem neuen „Call of Duty“ für das Jahr 2024.

Via Twitter sorgte der bekannte Insider und Leaker „The Ghost of Hope“ für neue Gerüchte um „Call of Duty 2024“. Wie er in Erfahrung gebracht haben möchte, soll der kommende Shooter von Treyarch über einen Zeitraum von zwei Jahren mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden. Eine Entscheidung, die laut „The Ghost of Hope“ bereits Ende August getroffen, bisher allerdings nicht offen kommuniziert wurde.

Weiter heißt es, dass Activision Blizzard sowohl bei „Call of Duty: Modern Warfare 2“ als auch dem Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone 2.0“ von kommerziellen Erfolgen ausgeht, mit denen die langlebige Shooter-Serie zu alter Stärke zurückgeführt werden soll.

Führt unser Weg dieses Mal in den Irak?

Während sich Activision Blizzard beziehungsweise die Entwickler von Treyarch bisher nicht zu „Call of Duty 2024“ äußern wollten, verdichteten sich in den vergangenen Monaten die Hinweise, dass unser Weg in den Irak führen könnte. Zunächst berichtete der auf die Shooter-Serie spezialisierte Leaker „Call of Duty MWII Informer“, dass „Call of Duty 2024“ den Golfkrieg thematisieren wird.

Anfang des vergangenen Monats legte „The Ghost of Hope“ nach und wies darauf hin, dass sich der neue Shooter von Treyarch sowohl um den dritten Golfkrieg als auch die „Operation Enduring Freedom“ genannte Mission der US-Streitkräfte drehen wird. In wie weit die Angaben der beiden Leaker beziehungsweise Insider den Tatsachen entsprechen, wird die Zeit zeigen müssen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zunächst stehen allerdings erst einmal die Veröffentlichungen von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022 und „Call of Duty: Warzone 2.0“ am 15. November 2022 an. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

I’ve been holding onto this news since end of August or so because I wanted to get it corroborated more than my other stuff cause it’s higher level. I’m sure some people remember the developments/updates I’ve given on this topic from May/June. https://t.co/wFviBqWGrU — Hope (@TheGhostOfHope) October 10, 2022

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren