Call of Duty Modern Warfare 2: Laut Bericht werden klassische Karten aus dem 2009er Ableger zurückkehren

Activision und Infinity Ward werden im kommenden Monat den First-Person-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlichen. Neben einer Singleplayer-Kampagne werden die Spieler einmal mehr einen klassischen Multiplayer erwarten können.

Bekannte Karten im neuen Gewand

Nun haben die Redakteure von Charlie Intel bemerkt, dass der meist gut informierte „Call of Duty“-Leaker The Ghost of Hope aus einer verlässlichen Quelle einige weitere Informationen zum Mehrspieler erfahren haben möchte. Demnach sollen einige klassische Karten aus dem 2009 erschienenen „Call of Duty: Modern Warfare 2“ nach dem Launch zurückkehren.

Allerdings wird spekuliert, dass sie Bestandteil eines „Jahr 2“-Updates sein könnten. Schließlich soll laut aktuellen Informationen im nächsten Jahr kein neuer Ableger der Shooter-Reihe auf den Markt kommen, womit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ einen längeren Lebenszyklus als gewohnt haben wird. Dementsprechend kann man sich darauf einstellen, dass Infinity Ward über lange Zeit neue Karten, Waffen und weitere Inhalte ins Spiel bringen wird. Und die Fans würden sich sicherlich freuen, wenn sie alte Karten wie „Favela“, „Afghan“ oder auch „Highrise“ zurückkehren sehen würden.

Doch aktuell sind dies ausschließlich Spekulationen, weshalb man weiterhin wird abwarten müssen, um herauszufinden, welche Karten im neuen Ableger enthalten sein werden.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 auf den Markt kommen, wobei Vorbesteller der digitalen Version die Kampagne bereits ab dem 20. Oktober 2022 werden spielen können. Weitere Meldungen zu dem kommenden First-Person-Shooter kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

