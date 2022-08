Call of Duty Modern Warfare 2: Teaser zum „Campaign Early Access“ zeigt das Tower-Level

Mit einem kurzen Teaser-Trailer erinnern die Entwickler von Infinity Ward an die Möglichkeit, den kommenden Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 2" digital vorzubestellen und die damit verbundene Gelegenheit, früher in die Kampagne zu starten. Zu sehen sind Ausschnitte aus dem "Tower"-Level.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäft dürfte zweifelsohne der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gehören, der sich aktuell bei Infinity Ward in Entwicklung befindet.

Wie wir mittlerweile wissen, ist „Call of Duty: Modern Warfare 2“ für einen Release am 28. Oktober 2022 vorgesehen. Allerdings erhalten alle, die den Titel digital vorbestellen, die Möglichkeit, dank des „Campaign Early Access“ früher loszulegen. In Europa startet der Early-Access der Kampagne am 21. Oktober 2022.

Für Infinity Ward Grund genug, mit einem kurzen Teaser-Trailer noch einmal an den Start der digitalen Vorbestellungen und den „Campaign Early Access“ zu erinnern. Zu sehen sind dabei ausgewählte Ausschnitte aus dem „Tower“-Level.

Der Kampf gegen ein Drogenkartell

Die Handlung der Kampagne setzt drei Jahre nach der Gründung der Task Force 141 ein und thematisiert den Kampf der Eliteeinheit gegen eine Terrororganisation und das Drogenkartell von Las Almas. Zusammen mit Captain Price, Gaz und Farah markiert die Kampagne von „Modern Warfare 2“ laut offiziellen Angaben das Debüt von John „Soap“ Mactavish und Simon „Ghost“ Riley.

Neben der obligatorischen Kampagne wird „Call of Duty: Modern Warfare 2“ natürlich eine umfangreiche Online-Multiplayer-Komponente bieten, die über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird. Weitere Details zur Post-Launch-Unterstützung möchte Infinity Ward zu gegebener Zeit nennen.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

