Call of Duty 2024: Operation Enduring Freedom – Führt der Weg dieses Mal in den Irak?

Via Twitter brachte der bekannte Insider "TheGhostofHope" frische Gerüchte zum 2024 erscheinenden Ableger der "Call of Duty"-Reihe in Umlauf, der sich bei den Entwicklern von Treyarch in Arbeit befindet. Wie berichtet wird, führt unser Weg dieses Mal in den Irak.

Verfrachtet uns "Call of Duty 2024" in den Irak?

Vor ein paar Jahren entschlossen sich die Verantwortlichen von Activision bekanntermaßen dazu, drei unterschiedliche Entwicklerstudios mit den Arbeiten an der „Call of Duty“-Reihe zu beauftragen.

Während sich Infinity Ward derzeit auf den Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ Ende Oktober vorbereitet, arbeiten Sledgehammer Games und Treyarch an den Ablegern für die Jahre 2023 beziehungsweise 2024. Via Twitter brachte der auf die Shooter-Serie spezialisierte Insider „TheGhostofHope“ unbestätigte Details zum Setting von „Call of Duty 2024“ in Umlauf.

Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, dreht sich die Geschichte des nächsten Treyarch-Titels um den dritten Golfkrieg beziehungsweise die „Operation Enduring Freedom“.

Ein Setting, das für Gesprächsstoff sorgen dürfte

Da das Setting von „Call of Duty 2024“ sowohl den Irak-Krieg als auch die „Operation Enduring Freedom“ abdecken soll, wird die Handlung des Shooters in den 2000er Jahren einsetzen. Spekuliert wird, dass die Geschichte unter anderem den Anschlag auf die Zwillingstürme des World Trade Center am 11. September 2001 und den daraus resultierenden „Krieg gegen den Terror“ der US-Streitkräfte thematisieren könnte.

Da der zweite Irak-Krieg bis heute zu den umstrittensten Militär-Operationen der vergangenen Jahrzehnte gehört, können wir wohl davon ausgehen, dass ein Setting dieser Art für reichlich Kritik und Gesprächsstoff sorgen wird. Neu sind die Gerüchte um das Irak-Setting allerdings nicht. Bereits im Juni dieses Jahres berichtete „Call of Duty MWII Informer“, dass „Call of Duty 2024“ möglicherweise den Golfkrieg thematisieren könnte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Allerdings war hier noch vom ersten Golfkrieg in den 1990er Jahren die Rede. Gerüchte, zu denen bisher weder die Entwickler von Treyarch noch der verantwortliche Publisher Activision Stellung beziehen wollten. Und da bis zum Release des neuen „Call of Dutys“ aus dem Hause Treyarch noch mehr als zwei Jahre ins Land ziehen werden, sollten wir auf absehbare Zeit auch nicht mit konkreten Details rechnen.

COD2024’s campaign will cover ‘Operation Iraqi Freedom’ & ‘Operation Enduring Freedom’. pic.twitter.com/XaOPCYfjSX — Hope (@TheGhostOfHope) September 2, 2022

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2024.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren