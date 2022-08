Call of Duty Warzone & Vanguard: Saison 5 hat einen Termin – Details und Trailer

Die fünfte Season von „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“ geht in Kürze an den Start. Wie Activision heute bekanntgab, erfolgt die Freischaltung am 24. August 2022. „Season 5: Last Stand“ umfasst Updates für die drei großen Spielbereiche der Shooter und wird der Vulkaninsel Caldera ein Ende setzen.

In „Call of Duty Warzone“ wird mit der neuen Season die Operation „Last Call“ freigeschaltet, die mit neuen Features wie Rage Serum, Supply Box UAC Killstreak, Personal Supply Box und Doomsday Station aufwartet. Für den Multiplayer gibt es neue Karten wie Beheaded und Fortress sowie neue Operator wie Raul Menedez, Khaled Al-Asad, He ‚Seraph‘ Zhen-Zhen und Gabriel Rorke.

Zu den neuen Waffen im Multiplayer-Modus gehören RA 225, BP50 und Lienna 57. Außerdem können Spieler jeweils zwei „Horsemen of the Apocalypse“-Bundles und „Umbrella Academy Tracer“-Packs in den Besitz bringen. Schließlich wird es für Zombies eine neue Quest, eine neue Geschichte und einen Bosskampf mit dem Archon geben.

Hinzu gesellt sich ein neuer Battle Pass, der mit neuen Belohnungen, Task Force Tyrants und mehr bestückt ist.

Alle weiteren Informationen zur neuen Season von „Call of Duty Vanguard“ und „Warzone“ sind hier zusammengefasst. Wer es etwas kompakter möchte: Das folgende Bild zeigt alle neuen Inhalte in der Übersicht.

Das entsprechende Update für „Vanguard“ erscheint bereits am 23. August um 18 Uhr, für „Warzone“ am 24. August um 18 Uhr.

So geht es mit Call of Duty weiter

Spannender als die neue Season dürfte für viele Spieler die Zukunft von „Call of Duty“ sein, denn der nächste Teil der Reihe steht in den Startlöchern. „Call of Duty Modern Warfare 2“ ist für eine Veröffentlichung am 28. Oktober 2022 vorgesehen. Spieler, die eine digitale Version des Shooters vorbestellen, können einige Tage früher die Kampagne meistern.

Zudem wird in diesem Jahr „Warzone 2.0“ veröffentlicht. Es ist eine neue Version des Battle Royale-Parts. Ein präziser Veröffentlichungstermin wurde zunächst nicht genannt.

