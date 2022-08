Call of Duty Warzone: Activision entschuldigt sich für Skin-Plagiat, klaut weiteren Skin

Im letzten Monat wurde Activision mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Laut dem Konzeptkünstler Sail Lin sah der neue „Loyal Samoyed“-Skin für „Call of Duty: Warzone“ ein wenig zu sehr nach einem Artwork aus, das Lin 2019 auf ArtStation hochgeladen hatte. Mittlerweile hat sich Activision entschuldigt und den Skin wieder aus dem Spiel entfernt.

Nun wittern die CoD-Fans jedoch ein erneutes Plagiat durch das Unternehmen. Dieses Mal jedoch nicht von irgendwelchen unabhängigen Künstlern, sondern ausgerechnet von einem ehemaligen Mitarbeiter.

„Doomsayer“-Skin soll aussehen wie aus „Deadrop“

Am Montag veröffentlichte der offizielle „Call of Duty“-Twitter-Account ein neues Cosmetic-Bundle, zu dem ein Skin für den Charakter Shigenori Ota gehört. Der „Doomsayer“-Skin besteht aus einer schwarzen Rüstung mit einer Kapuze sowie einem auffälligen, blau-grün leuchtenden Schädel-Helm. Die Fans haben schnell auf die Ähnlichkeit des „Doomsayer“-Skins mit einem Charakter aus dem im Juli enthüllten Spiel „Deadrop“ vom Studio Midnight Society hingewiesen.

Bei „Deadrop“ handelt es sich um einen „Vertical Extraction Shooter“, der in Zusammenarbeit von Guy „Dr DisRespect“ Beahm und Robert Bowling entsteht. Bowling ist der ehemalige Kreativstratege und Community-Manager des „Call of Duty“-Entwicklers Infinity Ward, hatte das Studio jedoch bereits 2012 verlassen.

Im Gegensatz zu dem Samoyed-Skin scheint die Lage bei dem Cosmetic mit dem leuchtenden Schädel jedoch nicht so einfach zu sein. Der „Doomsayer“ ähnelt zwar sehr dem Charakter von „Deadrop“, in der „Call of Duty“-Reihe gab es jedoch bereits Charaktere, die Kapuzen und Totenkopfhelme getragen haben. So etwa der britische Special-Forces-Operator Simon „Ghost“ Riley, der bereits in mehreren Spielen Skins mit Kapuzen und Totenkopfgesichtern erhalten hat. In „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Warzone“ hatte der Operator Weaver eine Rüstung mit leuchtendem Schädel namens „Disciple of the Dark Aether“.

Die Ähnlichkeit scheint jedoch so groß zu sein, dass einige Spieler auf das vermeintlich neue Plagiat von Activision hinweisen. Auch Robert Bowling von Midnight Society scheinen die Übereinstimmungen zu weit zu gehen. „Benennt ihn wenigstens nach mir“, schrieb der Entwickler kürzlich auf Twitter.

