Deadrop: Name und erstes Gameplay von Dr. Disrespects Shooter enthüllt

Im vergangenen Dezember eröffnete der weltbekannte Streamer Dr. Disrespect sein eigenes Entwicklerstudio. Es nennt sich Midnight Society und konzentriert sich auf PvP-basierte Shooter-Projekte.

In Form von NFTs erstellte Midnight Society nach der Gründung 10.000 Tickets, die für jeweils 50 Euro angeboten wurden. Tatsächlich war der Ansturm mit rund 500.000 Menschen enorm groß. Deshalb waren die 10.000 angebotenen Tickets schnell vergriffen. Alle Ticket-Besitzer dürfen sich als Founder bezeichnen, die an der Entwicklung des ersten Projekts mitwirken können. Unter anderem dürfen sie Rückmeldungen geben und an Tests teilnehmen.

Am gestrigen Freitag lud Dr. Disrespect schließlich alle Founder nach Los Angeles ein. Dort hat der Streamer-Star jeden einzelnen Gast persönlich begrüßt. Nachdem er zwei Stunden später damit fertig war, hat sein Team angefangen, Details zum Shooter mitzuteilen.

Somit ist nun der Name des Projekts bekannt: „Deadrop„. Dahinter steckt ein vertikal ausgerichteter First-Person-Shooter. Oder im genauen Wortlaut: ein „Vertical Extraction Shooter“. Laut dem Entwicklerteam habe es ein Spiel dieser Art noch nie gegeben.

Testversion für Founder spielbar

Für alle Founder steht ab sofort eine Testversion zum Download bereit. Gezeigt wird hier die Lobby, in der die Spieler bis zum Start einer Runde verweilen. Schießereien sind demnach keine zu sehen, sondern Training an einem Schießstand und ein paar Interaktionen mit der Umgebung.

Noch befindet sich dieses Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Trotzdem wollte das Team schon jetzt einen Blick auf’s Gameplay gewähren, um frühestmöglich Rückmeldungen zu sammeln.

Den Entwicklern ist durchaus bewusst, dass Gameplay-Szenen aus einer solch kurzen Entwicklungszeit zu negativen Reaktionen führen können. Das nehmen sie allerdings gerne in Kauf, um die Founder in den Entwicklungsprozess einzubinden.

Das erste Gameplay zu „Deadrop“:

