Call of Duty: Nun doch! Dieses Jahr erscheint ein vollwertiger neuer Teil – Bericht

Ein neuer Bericht macht die Runde, laut dem Activision in diesem Jahr doch einen vollwertigen Hauptteil von "Call of Duty" veröffentlichen wird. Bisher war die Rede davon, dass nur ein DLC für "Modern Warfare 2" erscheinen würde.

In den letzten Monaten hieß es vermehrt, dass Activision in 2023 keinen neuen „Call of Duty“-Ableger veröffentlichen wird. Stattdessen sollte sich eine umfangreiche Erweiterung für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in Entwicklung befinden. Doch in den Abendstunden machte ein Bericht die Runde, laut dem diese Pläne über den Haufen geschmissen wurden.

Von einem DLC zum Vollpreistitel

Laut den Kollegen von Insider-Gaming wird in diesem Jahr, wie gewohnt, ein vollwertiger Standalone-Titel erscheinen. Demnach soll aus dem einst als „Premium DLC“ deklarierten Inhalt ein komplett neuer Teil geworden sein, der sehr stark mit der „Modern Warfare“-Reihe verbunden sein soll.

Für die Entwicklung zeichnet sich Sledgehammer Games verantwortlich. Das Studio war zuletzt mit „Call of Duty: Vanguard“ in Erscheinung getreten, wobei mehrere Activision-Studios an der Entwicklung beteiligt sind. Des Weiteren soll das neue Spiel zwei Beta-Wochen, eine Early Access-Kampagnenperiode und eine „vollstände Werbekampagne“ im Stile der bisherigen „Call of Duty“-Hauptteile erhalten.

Zudem ist bereits ein vermeintlicher Erscheinungstermin genannt worden. Demnach soll der neue Shooter am 10. November 2023 auf den Markt kommen, wobei als Frühkäufer bereits ab dem 2. November 2023 Zugriff auf die Kampagne erhalten soll. Diese Taktik war Activision bereits mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gefahren. Die Beta-Wochenenden sollen für den 6. bis 10. Oktober (auf PlayStation) sowie den 12. bis 16. Oktober (auf allen Plattformen) geplant sein.

In der Zwischenzeit hat auch Jason Schreier den Bericht von Insider-Gaming bestätigt. Laut seiner Aussage war ursprünglich ein Treyarch-Ableger für 2023 geplant. Jedoch hatte Activision das Spiel intern Anfang 2022 um ein weiteres Jahr verschoben, weshalb man die Lücke ursprünglich mit „Modern Warfare“-Inhalten von Sledgehammer Games schließen wollte. Im Laufe der Zeit wurde entschieden, dass es ein vollwertiges Spiel wird.

Sobald Activision konkrete Informationen zu dem nächsten „Call of Duty“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Es wird interessant zu sehen sein, wie Sledgehammer Games den Zweiten Weltkrieg verlässt und sich an der legendären „Modern Warfare“-Reihe versucht.

