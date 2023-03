Tchia: Neuer Gameplay-Trailer stellt die Open-World-Aktivitäten vor

In der kommenden Woche wird der Indie-Titel "Tchia" unter anderem für die PlayStation-Konsolen erscheinen. In einem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer werden euch verschiedene Aktivitäten, die in der offenen Welt des Insel-Abenteuers warten, vorgestellt.

Im Sommer 2021 stellten die Indie-Entwickler von Awaceb das malerische Open-World-Abenteuer „Tchia“ vor, das ursprünglich exklusiv für Googles Streaming-Dienst Stadia erscheinen sollte.

Nachdem aus diesem Vorhaben nichts wurde, entschloss sich das Indie-Studio zu einer Veröffentlichung für den PC und die PlayStation-Konsolen. Passend zum Release in der nächsten Woche veröffentlichten die kreativen Köpfe von Awaceb in Zusammenarbeit mit PlayStation einen neuen Gameplay-Trailer zu „Tchia“. In diesem wird etwas näher auf die verschiedenen Open-World-Aktivitäten eingegangen.

Zu diesen gehören unterschiedliche Hindernisrennen, die Jagd auf Sammelgegenstände, Tauchwettbewerbe, das Musizieren oder Minispiele, in denen es in erster Linie auf Geschicklichkeit und eine ruhige Hand ankommt.

Ein tropisches Abenteuer in einer offenen Welt

„Tchia“ wird von offizieller Seite als ein malerisches Abenteuer beschrieben, das euch in eine offene Welt versetzt. Bei der Gestaltung der Spielwelt ließen sich die Entwickler Awaceb laut eigenen Angaben von der Natur Neukaledoniens inspirieren. Ihr schlüpft in die Rolle eines jungen Mädchen und erlebt eine emotionale Geschichte über das Erwachsenwerden.

Neben einer packenden Geschichte soll „Tchia“ eine abwechslungsreiche Spielwelt bieten, in der ihr unterschiedlichen Aktivitäten nachgeht und sogar die Kontrolle über Tiere und Gegenstände übernehmen könnt. Hinzukommen verschiedene Fortbewegungsmittel, mit denen ihr die Insel erkunden könnt – darunter ein Boot.

„Ein tropisches Open-World-Abenteuer. Klettere, gleite, schwimme und segle mit deinem Boot durch einen wunderschönen Archipel in diesem physikbasierten Sandbox-Spiel. Übernimm mithilfe von Tchias Seelensprung-Fähigkeit die Kontrolle über jedes Tier oder Objekt, auf das du triffst, und musiziere auf deiner komplett spielbaren Ukulel“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Tchia“ wird am 21. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Abonnenten von PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium können das Indie-Abenteuer zum Launch ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

