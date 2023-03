Jubiläum: Gleich 3 Spiele-Kracher feiern heute ihren Jahrestag

Am 22. März sind über die Jahre bedeutende Spiele-Hits erschienen, an die sich PlayStation-Spieler gerne zurückerinnern. Das erste davon kam im Jahr 1996 auf den Markt – für die PlayStation 1.

Gemeint ist „Resident Evil“, das vor 27 Jahren dem Survival-Horror-Genre den Weg ebnete. Es zählt zu den erfolgreichsten PS1-Spielen und inspirierte andere Entwickler dazu, ebenfalls ein Horrorspiel zu entwickeln. So brachte Square 1998 „Parasite Eve“ heraus, während Konami 1999 mit „Silent Hill“ nachlegte.

Daraus ist eine der erfolgreichsten Spielereihen überhaupt entstanden: Zwölf Ableger sind bis heute erschienen, wobei die zahlreichen Neuauflagen nicht enthalten sind.

https://twitter.com/PlayStationDE/status/1638495873804976135?s=20

Kratos wurde geboren

Neun Jahre später wurde am 22. März erneut ein Meisterwerk veröffentlicht. Die Rede ist von „God of War“, das zu den bestbewerteten PS2-Spielen gehört. Auch hiermit war eine populäre Videospielreihe geboren, die noch immer beliebt ist. Der letzte Teil kam erst im November 2022 für PS5 und PS4 heraus. Insgesamt besteht die Action-Reihe rund um Kratos aus mittlerweile acht Ablegern. Zudem gibt es noch zwei Mobile-Spiele.

Es dauerte 14 weitere Jahre, bis am 22. März nochmals ein Top-Spiel den Markt eroberte: „Sekiro: Shadows Die Twice“ kam für PS4, Xbox One und PC heraus. Wie bei allen Produktionen von From Software liegt der Fokus hier auf dem hohen Schwierigkeitsgrad. Das Action-RPG kam hervorragend an und schaffte es auf einen Metascore von 90 Punkten (PS4-Version).

Vom nachfolgenden FS-Projekt „Elden Ring“ wurde „Sekiro“ allerdings weit übertroffen. Hier liegt der Metascore bei ganzen 96 Punkten und die Verkaufszahl hat bereits die 20-Millionen-Marke überschritten.

https://twitter.com/PlayStationDE/status/1638156155556884481?s=20

Habt ihr alle drei Top-Games gespielt? Welches hat euch am besten gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

