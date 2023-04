Dead Island 2: Coop-Modus mit massiver Einschränkung auf PS4 & Xbox One

Bekanntermaßen wird der Horror-Action-Titel "Dead Island 2" mit der Unterstützung eines Cross-Gen-Coops versehen. Wie die Entwickler der Dambuster Studios kurz vor dem Release einräumten, wartet auf den Standard-Modellen der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One allerdings eine schmerzhafte Einschränkung.

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit wird der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ Ende der Woche für die Konsolen und den PC erscheinen.

Wie bereits vor einigen Wochen bestätigt wurde, wird „Dead Island 2“ mit einem Cross-Gen-Coop versehen, der es Spielerinnen und Spielern auf den unterschiedlichen PlayStation- und Xbox-Systemen ermöglicht, die Zombie-Hatz gemeinsam in Angriff zu nehmen.

Kurz vor dem Release von „Dead Island 2“ räumten die verantwortlichen Entwickler der Dambuster Studios allerdings ein, dass der Coop-Modus auf den Standard-Modellen der PlayStation 4 und der Xbox One zum Launch mit einer schmerzhaften Einschränkung aufwartet.

Demnach wird es auf der PlayStation 4 und der Xbox One nicht möglich sein, als Host eine eigene Coop-Partie beziehungsweise eine entsprechende Lobby zu starten.

Entwickler verweisen auf die technischen Anforderungen

Stattdessen können Spielerinnen und Spieler auf den Standard-Modellen der alten Konsolen lediglich laufenden Coop-Partien beitreten, die von der PlayStation 4 Pro oder der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox One X oder der Xbox Series X/S gestartet und gehostet werden. Laut den Entwicklern der Dambuster Studios ist diese Einschränkung auf die grafische Qualität von „Dead Island 2“ und die damit verbundenen technischen Anforderungen zurückzuführen.

Von Dauer sollen die Coop-Einschränkungen auf den Standard-Modellen der alten Konsolen-Generation allerdings nicht sein, wie es seitens des Studios weiter heißt. Ohne einen konkreten Zeitraum zu nennen, führen die Entwickler aus: „Wir arbeiten daran, in Zukunft die Möglichkeit zu bieten, auf allen Konsolen zu hosten.“

In „Dead Island 2“ wird euch die Möglichkeit geboten, die vor euch liegenden Abenteuer wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu zwei weiteren Mitspielerinnen beziehungsweise Mitspielern zu bestreiten.

„Dead Island 2“ wird am kommenden Freitag, den 21. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, wird der Nachfolger auf dem PC sowie den Konsolen der aktuellen Generation in 60 Bildern die Sekunde dargestellt.

