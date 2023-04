Dead Island 2: Erste Kopien in Umlauf – Warnung vor Spoilern!

Aktuellen Berichten zufolge brachte ein Händler knapp eineinhalb Wochen vor dem offiziellen Release von "Dead Island 2" erste Kopien in Umlauf. Wer Spoiler vermeiden möchte, sollte sich in den nächsten Tagen also entsprechend vorsichtig durch das Internet bewegen.

"Dead Island 2": Erste Kopien wurden in Umlauf gebracht.

Nach gleich mehreren Verschiebungen und Entwicklerwechseln erreichte der Horror-Action-Titel „Dead Island 2“ kürzlich den Gold-Status und kann somit wie geplant in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Aktuellen Berichten zufolge befinden sich schon jetzt die ersten Kopien in Umlauf. Darunter einzelne Exemplare der PlayStation 5-Version, die Reddit-Nutzer laut eigenen Angaben von einem eBay-Händler erwarben, der „Dead Island 2“ knapp eineinhalb Wochen vor dem offiziellen Release verkaufte.

Entsprechend vorsichtig solltet ihr euch in den nächsten Tagen also durch die Gaming-Foren und sozialen Medien bewegen, um keinen Spoilern zum Opfer zu fallen. Wie sich aktuell abzeichnet, handelt es sich bei dem eBay-Händler bisher um die einzige Quelle, die das Streetdate von „Dead Island 2“ brach.

Reviews erscheinen Anfang nächster Woche

Im Laufe des heutigen Tages wurden mehrere interessante Details zur blutigen Zombie-Action veröffentlicht. Beispielsweise wurde bekannt gegeben, dass die Gaming-Magazine ab dem kommenden Dienstag, den 18. April 2023 die Möglichkeit erhalten werden, ihre Eindrücke und Reviews zu „Dead Island 2“ zu veröffentlichen. Streams und Videos aus der finalen Version dürfen allerdings erst nach dem Release zur Verfügung gestellt werden.

In „Dead Island 2“ verschlägt es euch in die kalifornische Metropole Los Angeles, die von hungrigen Untoten überrannt wurde. In der Rolle sechs unterschiedlicher Hauptcharaktere, denen individuelle Klassen und Fähigkeiten zugrunde liegen, nehmt ihr den Kampf gegen die Zombies auf – wahlweise alleine oder im Coop mit bis zu drei Spielerinnen und Spielern.

Genau wie „Dead Island“ und „Dead Island: Riptide“ wird auch der Nachfolger in der First-Person-Perspektive gespielt und bietet euch ein intensives Kampfsystem, in dem ihr auf zahlreiche Nah- und Fernkampfwaffen zurückgreift, mit denen ihr die Untoten endgültig in das virtuelle Nirvana befördert.

„Dead Island 2“ wird am 21. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Die USK-Version des Nachfolgers wird allerdings nur in einer leicht geschnittenen Version veröffentlicht.

Welche Einschränkungen in der hiesigen Fassung warten, verraten wie euch hier.

