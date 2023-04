Dead Island 2: Ende des Review-Embargo, 60FPS auf der PS5 & Cross-Gen bestätigt

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuen Gameplay-Materials in dieser Woche wurden weitere Details zur blutigen Zombie-Action "Dead Island 2" bestätigt. Darunter eine Darstellung in 60FPS sowie eine Cross-Gen-Unterstützung im Coop-Modus.

Am gestrigen Dienstag konnten wir euch mit einem umfangreichen Gameplay-Video zu „Dead Island 2“ versorgen, das uns einen Blick auf die ersten elf Minuten des Nachfolgers ermöglichte. Wer das Video verpasst haben sollte, kann es hier nachholen.

Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Gameplay-Szenen wurden in dieser Woche weitere Details zu „Dead Island 2“ bestätigt. Solltet ihr angesichts der langen Entwicklungszeit und der diversen Wechsel der verantwortlichen Studios eher skeptisch an „Dead Island 2“ herangehen, dann dürft ihr euch in der kommenden Woche über das Ende des Review-Embargos freuen.

Wie bestätigt wurde, werden die internationalen Magazine ab Dienstag, den 18. April 2023 um 16 Uhr unserer Zeit die Möglichkeit haben, ihre Reviews zu veröffentlichen. Eine Ausnahme bilden Videos oder Streams, die erst nach dem Release zur Verfügung gestellt werden dürfen.

Day-One-Update behebt kleinere Fehler

Weiter heißt es, dass auch „Dead Island 2“ zu den Titeln gehören wird, die pünktlich zum Release mit einem Day-One-Update versehen werden. Nähere Details veröffentlichten die Entwickler der Dambuster Studios bezüglich des Updates leider nicht und wiesen lediglich darauf hin, dass mit dem Patch diverse kleine Fehler aus der Welt geschafft werden. Auch zur technischen Seite von „Dead Island 2“ wurden weitere Details genannt.

Beispielsweise wissen wir nun, dass das blutige Zombie-Spektakel auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S in 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Auf den alten Konsolen in Form der PlayStation 4 und der Xbox One wird man sich mit einer Darstellung in 30FPS arrangieren müssen. Des Weiteren wurde ein anpassbares HUD versprochen, das es euch ermöglicht, ausgewählte Symbole und Elemente bei Bedarf auszublenden.

Abschließend wurde bekannt gegeben, dass der Online-Coop von „Dead Island 2“, in dem sich bis zu drei Spielerinnen und Spieler zusammenschließen können, Gebrauch von der Cross-Gen-Unterstützung macht. Somit können Zombiejäger auf der PS4 sowie der PS5 beziehungsweise der Xbox One und der Xbox Series X/S zusammenspielen. Ein Crossplay zwischen PlayStation, Xbox und PC hingegen wird nicht geboten.

„Dead Island 2“ wird ab dem 21. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein und in Deutschland in einer leicht geschnittenen Fassung erscheinen. In Europa wird der Nachfolger mit einer englischen Sprachausgabe und entsprechend lokalisierten Bildschirmtexten veröffentlicht.

Deutsche Sprecher gibt es also nicht.

