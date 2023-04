Dead Island 2: Gameplay-Video stellt die ersten elf Minuten vor

„Dead Island 2“ gehört zu den Spielen, die eine ziemlich lange und nicht immer unproblematische Entwicklungszeit hinter sich haben. Nach mehreren Entwicklerwechseln steuert der blutige Zombie-Titel nun endlich auf den finalen Launch zu.

Wer zuvor in Erfahrung bringen möchte, was „Dead Island 2“ zu bieten hat, kann ein rund elf Minuten langes Gameplay-Video starten, das aus dem Hause IGN stammt und die Anfänge des Titels vorstellt. Das entsprechende Video ist unterhalb dieser Zeilen eingebettet und kann nach einen Klick auf diesen Link auch direkt bei Youtube aufgerufen werden.

Nach dem Start des Videos wird zunächst eine Eröffnungssequenz vorgestellt, die reichlich Flammen zeigt. Im weiteren Verlauf bewaffnet sich der Protagonist zunächst recht rudimentär und beginnt, seine Umgebung zu untersuchen. Auch die ersten gefräßigen Zombies kommen zum Einsatz.

Vorbestellungen möglich und geschnittene USK-Fassung

„Dead Island 2“ kann bei Händlern wie Amazon* vorbestellt werden. Allerdings müssen sich Kunden darüber im Klaren sein, dass die USK-Fassung des Titels geschnitten auf den Markt kommt.

Die Eingriffe halten sich jedoch in Grenzen. So ist es in der USK-Fassung von „Dead Island 2“ nicht möglich, Gegner die bereits getötet wurden, noch weiter zu malträtieren. Die weitere Interaktion mit den Leichen wird somit unterbunden.

Auch auf die internationale Fassung hat dieser Einschnitt einen Einfluss. Spielen deren Besitzer in einer Koop-Session mit einem Inhaber der USK-Version von „Dead Island 2“, gelten die Besonderheiten temporär auch für sie. Mit dem Kauf der PEGI-Fassung können die Schnitte umgangen werden.

Bei teilnehmenden Händlern gibt es als Bonus für Vorbesteller das Banoi-Reminiszenz-Paket, das sich aus den folgenden Inhalten zusammensetzt:

Banoi-Kampfkeule

Banoi-Reminiszenz-Baseballschläger

Waffenvorteil: Ausgewogenheit

Fähigkeitenkarte: Distanzzone

In „Dead Island 2“ begeben sich Spieler nach Los Angeles, das allerdings nicht allzu einladend wirkt. Ein tödliches Virus breitet sich in dieser Location aus und verwandelt die Einwohner in Zombies. Als Spieler steht ihr vor der Aufgabe, die Wahrheit hinter dem Epidemieausbruch aufzudecken und zu überleben. Laut Hersteller kommt dabei das „fortschrittlichste Metzelsystem“ zum Einsatz.

„Dead Island 2“ kommt am 21. April 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Nachfolgend ist das heutige Gameplay-Video eingebettet, das aufgrund der Altersbeschränkung in vielen Ländern direkt in Richtung Youtube führt.

